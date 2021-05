'Vignola, giusto fare di tutto per verificare volontà degli elettori'

'Il Consiglio di Stato, massimo organo di giustizia amministrativa, ha disposto il controllo delle schede contestate e per la documentazione inerente la raccolta del voto ai cittadini in isolamento covid-19. Abbiamo presentato interpellanze e mozioni in questi mesi trascorsi, per chiedere alla Sindaco di far luce sulle responsabilità del negato diritto di voto ai vignolesi in isolamento covid, che il 20-21 settembre 2020 non hanno potuto votare per le elezioni comunali; ma la maggioranza in Consiglio comunale le ha sempre respinte, snobbate. La Muratori e tutto il PD, hanno addossato allo scrivente e all'ufficio elettorale la colpa di non aver fatto tutto il possibile per gli elettori in isolamento covid-19. Nell'attesa dell'ulteriore verificazione, ricordo che il TAR Bologna ha già scagionato in pieno l'operato dell'ufficio elettorale comunale'. Così in una nota l'ex sfidante del sindaco Muratori,, dopo l'ordinanza di oggi del Consiglio di Stato, pubblicata in anteprima da La Pressa , sul voto a Vignola.'Nelle mozioni e interpellanze presentate, abbiamo anche chiesto addi costituirsi in giudizio nell'appello incidentale e chiedere il controllo dei voti contestati. Ella ha invece preferito mantenere la strategia di attacco che l'ha indotta a scrivere nella memoria di controricorso incidentale, che ci sono stati errori nello spoglio e attribuzione dei voti a mio favore anzichè ad Emilia Muratori, sempre però opponendosi alla verifica perché a suo dire nulla alla fine sarebbe mutato, e sempre ella sarebbe risultata la Sindaco eletta. Se si denunciano errori si chiede di verificarli, come ha fatto la Lega che ha impiegato molte risorse in tutto questo. Emilia Muratori ha denunciato errori nell'attribuzione di voti, ma si è sempre opposta a fare chiarezza, neanche fosse ella presente nei vari seggi elettorali e perciò in grado di affermare che nulla può mutare'.'Ringrazio i militanti della Lega e il centrodestra unito che hanno creduto fino in fondo alla fondatezza del ricorso - commenta il senatore Lega, protagonista del famoso riconteggio delle schede che portò alla riassegnazione del seggio del Senato inizialmente assegnato a Edoardo Patriarca -. Un ringraziamento particolare a Lucilla Semeraro e Tullio Ori. Il mio caso insegna che volere è potere e bisogna sempre fare di tutto per verificare fino in fondo la volontà degli elettori quando il margine è cosi risicato'.'La Lega e tutto il centrodestra hanno preso questo impegno prima di tutto per i vignolesi e lo ha condotto fino a questo storico esito grazie alla determinazione del gruppo e in particolare di Lucilla Semeraro e Tullio Ori - rimarca, referente provinciale della Lega Salvini Premier -. Ai nostri avversari politici diciamo che la risolutezza e la perseveranza che la Lega ha posto in questa causa ci ha condotto a quella che può essere essere a giusta ragione citato come un importante esercizio di democrazia. Quello che ci attende ora è un percorso che ci condurrà a stabilire con certezza chi abbia vinto le elezioni, cancellando ogni zona d'ombra'.'Si tratta di un primo risultato importante che permetterà di chiarire se ci sono stati problemi nella gestione degli elettori in quarantena causa covid e se ci sono state schede contestate e dubbie da riassegnare - affermadi Forza Italia -. Con fiducia guardiamo all'esito delle operazioni di riconteggio, forti delle numerose segnalazioni che i nostri rappresentanti di lista hanno raccolto'.Soddisfatto anchedi Fratelli d'Italia. 'I giudici amministrativi hanno ravvisato la necessità di verificare la regolarità e la correttezza delle operazioni elettorali, situazione da sempre invocata e chiesta da fratelli di Italia. Siamo fiduciosi nell’operato della magistratura amministrativa e auspichiamo che il prima possibile si faccia doverosa chiarezza per il bene di Vignola e dei Vignolesi'.