Zona artigianale Soliera, doppia tentata spaccata: banditi in fuga

Doppio tentativo di spaccata ieri sera a Soliera nella zona artiginale di via Toscanini. Intorno alle 10 di sera un'auto ha prima tentato di forzare col cofano l'ingresso di un capannone per poi dirigersi contro il portone di quello antistante. In quel momento all'interno dell'edificio era presente il titolare che ha telefonato immediatamente ai carabinieri. Alla vista dell'uomo i malviventi sono fuggiti a velocità sostenuta. Sul posto sono giunti dopo pochi minuti i militari di Soliera che si sono messi sulle tracce dell'auto. Le indagini sono in corso.