Ho letto l'intervento della signora Guidi in merito all'ignobile farsa che sta andando in scena a Carpi e desidero esprimere non solo la mia contrarietà, quanto anche la mia meraviglia.Cara signora, lei non ha ben chiaro il concetto di rispetto, e conseguentemente di offesa. In secondo luogo, sarei curiosa di sapere se ha il coraggio di fare le stesse osservazioni nei riguardi di attacchi gratuiti ad altre fedi religiose e relative reazioni dei fedeli. Vorrei anche chiederle che fastidio le danno persone in preghiera per riparare a un'onta commessa sia nei confronti di Cristo e di Maria Vergine sia verso chi crede in loro. Forse perché cristiane, una parola che l'inclusiva Europa sta tentando in tutti i modi di esiliare?Mi rendo conto che in una società in cui uno si sveglia la mattina e dice di sentirsi un cavallo anziché un uomo ci si stracci le vesti dinanzi a chi grida la verità, ma, come ben disse il giudice Giovanni Falcone, 'che le cose stiano così non significa che debbano andare così'.Buona Pasqua