'Hera vince le gara e i rifiuti restano in strada'

In una zona del quartiere San Faustino i cassonetti della carta, dell'indifferenziato e, in numero minore, della plastica sono strapieni e i rifiuti vengono abbandonati di fianco ai cassonetti. In qualche raro caso, la fotografia si riferisce ad uno di questi casi, si svuota il cassonetto e si lasciano abbandonati a terra cumuli di rifiuti. Posso comprendere i festeggiamenti di Hera per avere vinto una gara ( qui l'articolo ) di cui, a quel che so, era l'unico concorrente, ma si verifica il paradosso che, proprio quando vince la gara, in una zona di Modena, si dimentica di raccogliere i rifiuti che è proprio quello che deve fare prima, durante e dopo la gara vinta. Per quanto mi riguarda ho usato in questi due giorni l'applicazione 'Il Rifiutologo' per segnalare gli abbandoni ricevendo ringraziamenti e comunicazioni di 'prese in carico'. Per adesso solo virtuali.