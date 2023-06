Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Scrivo a voi nella speranza che la voce di una cittadina qualunque possa trovare sfogo e ragione.Il degrado ambientale che si sta facendo strada nella nostra cara Modena è arrivato all’apice. Passi la disorganizzazione di Hera per quanto riguarda i rifiuti, aiutata certamente anche da qualche incivile e da qualche persona che non ha ben vissuto e gradito l’imposizione della raccolta porta a porta; ma non può passare anche il mancato sfalcio e gestione del nostro verde.Qui la mala gestione del Comune, che si trincera dietro a giustificazioni ridicole, come le piogge degli ultimi giorni, ha del surreale e del grottesco. Anzi della presa per i fondelli per i contribuenti, che ogni mese vedono trattenute sulle buste paga per alimentare le casse del Comune.Vi allego una serie di foto del quartiere in cui vivo, dove passeggiare con il cane, significa cercare di schivare le tante odiate spighe.Più che in una città sembra di vivere nella savana, mancano solo le belve feroci e le Giraffe…… Io poi, non sono molto alta e rischierei di scomparire in mezzo a cotanto verde. Sia chiaro, sono un’ambientalista, ma questo non è amore per il verde….che andrebbe gestito al meglio.Comunque grazie a questa situazione, le zanzare pullulano a più non posso.Chi glielo spiega a Muzzarelli che siamo stanchi di questo lassismo?Forse sarebbe meglio liberare qualche capretta: non consuma benzina, non la devono pagare, non ha emissioni di Co2 e soprattutto farebbe il suo lavoro egregiamente con impatto ambientale nullo.Firmato: una cittadina disgustata da questa amministrazione, anzi, dalla mala gestione.E.R. -Lettera firmata