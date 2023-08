Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ora siamo alle solite.In via Argiolas e dintorni hanno asfaltato tutto il necessario. Potenza del Comitato Centrale.Mentre il famigerato dosso prospiciente il civico 623 di Strada Albareto, causa di vibrazioni al fabbricato durante il passaggio dei mezzi pesanti, è ancora nello stato di degrado a suo tempo segnalato agli organi competenti del Comune di Modena.Come in stato di degrado si presenta buona parte di Strada Albareto all'interno della frazione.Nonostante il volume di traffico pesante che deve smaltire.Ricordo bene del resto il rimbrotto che ho ricevuto dall'Assessore Bosi per avervi informato della faccenda.Cordiali saluti,