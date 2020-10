Covid, squadra della Pallamano Carpi posta in isolamento fiduciario

Ieri, mercoledì 21 ottobre, l'Ufficio Sport del Comune di Carpi è stato informato dalla società Pallamano Carpi che due atleti della “Handball Firenze”, avversaria nell'ultimo incontro di campionato disputato nella palestra “Vallauri”, sono risultati positivi.

Mentre l'intera squadra carpigiana è stata posta in isolamento fiduciario, l'Amministrazione comunale si è subito attivata insieme all'Ausl: è stato informato il Preside dell'istituto scolastico affinché bloccasse ogni attività nella palestra, ed è stata incaricata un'azienda certificata per sanificare l'impianto sportivo, in tutte le sue aree, come da protocollo.

Già dalla giornata di domani, venerdì 23, la struttura sarà di nuovo riutilizzabile.