E il Modena pensa già alla Supercoppa di Serie C

Nemmeno il tempo di finire le feste per la promozione in serie B, che è già tempo di pensare al campo, e in particolare alla Supercoppa di serie C, a cui parteciperanno le tre vincenti dei tre giorni di Lega Pro, SudTirol, Modena e Bari.Il Modena gioca per vincere, come la società ha ribadito nei giorni scorsi, e proprio oggi sono stati effettuati i sorteggi delle gare.La manifestazione prevede un girone a 3 con gare di sola andata; si gioca nelle giornate di sabato 30 aprile, sabato 7 e sabato 14 maggio; ogni squadra disputerà una gara in casa e una in trasferta, come da sorteggio.I sorteggi, effettuati oggi, hanno dettato il cammino del Modena. La manifestazione sarà aperta da Bari-Sud Tirol, sabato 30 aprile, al San Nicola di Bari, orario da definire.Il Modena giocherà certamente sabato 7 maggio, dipenderà dall’esito della gara del 30 aprile; o al Braglia contro il Bari dell’ex mister gialloblù Mignani o a Bolzano contro il Sudtirol di Zaro; in caso di vittoria del Bari, il Modena giocherà in trasferta a Bolzano contro il Sud Tirol, e poi sabato 14 contro il Bari al Braglia; in caso di pareggio o vittoria del Sud Tirol, il Modena giocherà sabato 7 maggio contro il Bari al Braglia e il 14 maggio a Bolzano.Gli orari di inizio delle partite e le modalità della eventuale prevendita saranno comunicati in seguito a cura della società.