Il Modena ospita il Venezia: è sfida di alta classifica

I lagunari sono appaiati al Modena in classifica, a quota 12 (ma con una gara in più) e quest’anno partono con ambizioni da alta classifica, dopo il bel finale di stagione dello scorso campionato che li ha proiettati dalle zone playout a disputare i playoff.Il Venezia ha giocato a Modena 33 volte, in tutte le categorie (A, B, C1 e C2); nei 33 precedenti al Braglia, ci sono 15 vittorie del Modena, 12 pareggi e 6 vittorie del Venezia, l’ultima il 22.10.2016, in serie C, finì 2 a 1 per i lagunari; l’ultima vittoria del Modena al Braglia è datata 10.10.2004, campionato di serie B, finì 1 a 0 per il Modena con rete di Campedelli. Nello scorso campionato, invece, partita disputata l’8 dicembre 2022, il Modena di Tesser pareggiò per 2 a 2 dopo essere stato in vantaggio di 2 reti a 0.La partita di oggi dovrà rappresentare la continuità di quanto di buono visto martedì a Bolzano; vale a dire un Modena a tratti arrembante, che giochi con determinazione, convinzione, capacità di gestire il possesso palla e di coprire il campo nelle due fasi, capace di mettere in campo ritmo, corsa, intensità e cattiveria agonistica per dare continuità al proprio percorso. Sarà una partita difficile perché giunge al termine di un trittico impegnativo, ma anche gli ospiti potranno patire difficoltà, trovandosi al cospetto di un Modena deciso a trovare i tre punti, che oggi sarebbero fondamentali per consolidare il bell’avvio di campionato.





Per provare a vincere la partita, Bianco avrà oggi tutti a disposizione, tranne i due lungodegenti Bozhanaj e Gargiulo, ai quali si aggiunge l’assenza dell’ultimo minuto di capitan ergreffi, nemmeno convocato per un problema patito nell’ultimo allenamento. Probabile qualche rotazione, dato che nelle sei gare precedenti il mister non ha mai proposto dall’inizio lo stesso schieramento e gli stessi undici; la probabile di oggi dovrebbe prevedere, davanti a Gagno, la solita linea a quattro composta dal rientrante Oukhadda, Zaro, Cauz, in ballottaggio con Riccio, e uno tra Guiebre e Cotali; a centrocampo solito tiro Magnino, Gerli, Palumbo, mentre davanti le incognite maggiori; sicuro Tremolada, come sicuro dovrebbe essere il rientro di Manconi, che a Bolzano con il suo ingresso ha dato vivacità all’attacco; per la punta, solito ballottaggio Strizzolo e Falcinelli, con Abiuso e Bonfanti magari pronti a subentrare; un’ipotesi potrebbe essere Palumbo sulla trequarti in luogo di Tremolada, con Duca al suo posto in mediana; come sempre il mister sceglierà negli attimi che precederanno il calcio di inizio, sulla base di chi sarà in grado di dare maggiori garanzie a livello tecnico, tattico, fisico e mentale, anche in ragione degli impegni ravvicinati e delle capacità di recupero dei singoli dopo la trasferta di Bolzano.



Arbitra Paride Tremolada di Monza, alla sua prima stagione in serie B perché promosso quest’anno dalla CAN C; l’arbitro brianzolo ha tre precedenti con il Modena, tutti in serie C, con 2 vittorie dei gialli e 1 pareggio; il Venezia è invece al primo incrocio con Tremolada.



Calcio di inizio allo stadio Braglia alle ore 14.00 davanti a un pubblico che si prospetta numeroso visto l’andamento della prevendita nelle ultime ore; le due tifoserie sono gemellate e sono attesi circa 400 tifosi ospiti per rinsaldare il gemellaggio con la Montagnani, che ha preparato una importante coreografia dedicata al momento.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc