Il Modena vola e il calendario ora sorride

Il Modena risponde presente e schianta l’Ancona davanti a un Braglia in festa, riportandosi a + 5 sui cugini granata, e riprendendo la sua corsa anche sul terreno di casa.Gialli subito padroni del campo e del gioco, e al 15’ già avanti con una bella azione corale, conclusa da una volee di Armellino dentro l’area di rigore.Modena in comando che continua a spingere e al 19’ Tremolada calcia dal limite e la sua rasoiata manda la palla a infilarsi nel sette alla sinistra del portiere ospite.C’è solo una squadra in campo, e i suoi colori sono gialloblù; il dominio del Modena è impressionante per forza, tecnica e condizione fisica e mentale; una traversa di Azzi, poi due belle parata di Avella, prima su Minesso e poi su Tremolada, rimandano la terza rete, che arriva sul finire del primo tempo, quando Azzi, dopo una bella sgroppata, serve un assist che Magnino spinge in rete di testa.Il primo tempo fantastico dei gialli annichilisce l’Ancona, che nella ripresa non riesce a riorganizzarsi. Il Modena controlla bene, gestisce gara e palleggio in modo ordinato; c’è tempo per una rete del subentrato Duca, annullata per fuorigioco, e un’altra parata di Avella che nega la gioia della rete a Longo; poi nel finale, la girandola delle sostituzioni, da una parte e dall’altra, non cambia le sorti della gara.I gialli si riportano a + 5 a quattro gare dal termine; la matematica dice che i cugini granata, a quota 76 punti, possono arrivare al massimo, totalizzando quattro vittorie nelle restanti quattro, a quota 88 punti; ai gialli mancano dunque, ad oggi, almeno 8 punti; la promozione matematica è infatti, oggi, a quota 89.Nelle restanti quattro gare, il Modena sarà atteso da due trasferte e due gare casalinghe, mentre i cugini di oltre Secchia dovranno affrontare tre trasferte, di cui le prossime due consecutive, e una sola gara in casa, alla penultima, contro l’Entella; il calendario sembra dunque concedere un leggero vantaggio ai gialli, ma a questo punto del campionato i calcoli e le previsioni lasciano il tempo che trovano; come da tempo predica mister Tesser, il campionato non concede un attimo di respiro e serve tenere le mani sul manubrio pensando a una partita alla volta, a cominciare dalla prossima, a Pistoia, senza curarsi dei cugini di oltre Secchia.