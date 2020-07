Il Sassuolo non si ferma, è poker contro il Lecce, stagione salva

Il Sassuolo vince ancora. Questa volta contro il Lecce, e questa volta con poker: 4-1 il punteggio finale. Al Mapei stadium è festa neroverde. A segno tutto l'attacco: prima Caputo, poi Berardi ed infine Boga. Il tecnico dei neroverdi, a fine partita, non si nasconde: 'Era una partita spartiacque per noi, contava fare i tre punti per la salvezza per poi poter fare un altro campionato. Vogliamo trovarci un posto al tavolo dei più forti, possiamo mettere in difficoltà tutti'.IL TABELLINOSassuolo-Lecce 4-2Marcatori: 5' Caputo (S), 27' Lucioni (L), 63' rig. Berardi (S), 67' rig. Mancosu (L), 78' Boga (S), 83' Muldur (S)SASSUOLO: Consigli; Muldur (84' Toljan), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos (57' Peluso); Bourabia, Locatelli; Berardi, Traorè (46' Djuricic), Boga (84' Magnanelli); Caputo.A disp: Pegolo, Aurelio, Magnani, Chiriches, Ghion, Raspadori, Haraslin, Defrel.All. Roberto De ZerbiLECCE: Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Petriccione (66' Falco), Tachtsidis, Barak; Shakhov (66' Mancosu), Babacar, Farias.A disp: Vigorito, Sava, Rispoli, Radicchio, Colella, Vera, Monterisi, Maselli, Saponara, Rimoli.All. Fabio LiveraniArbitro: Massa di ImperiaAssistenti: Valeriani di Ravenna - Bresmes di BergamoQuarto Ufficiale: Rapuano di RiminiVAR: Chiffi di Padova - Schenone di GenovaAmmoniti Babacar (L), Caputo (S), Petriccione (L), Djuricic (S), Marlon (S), Paz (L)Foto: sassuolocalcio.com