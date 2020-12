Italiani di nuoto, Paltrinieri oro negli 800. Mora terzo nei 50 dorso

Gregorio Paltrinieri ha vinto oggi gli 800 stile libero agli Assoluti invernali 2020 di nuoto a Riccione, mentre domani potrebbe cimentarsi nei 1500. L’azzurro senza forzare in 7’46″49 e con circa sette secondi di ritardo dal suo record italiano, ha piegato agevolmente la concorrenza di Domenico Acerenza, secondo in 7’56″22.Medaglia di bronzo per un altro modenese, Lorenzo Mora, terzo nei 50 dorso maschili. Mora ha chiuso in in 25”62, terzo dietro a Michele Lamberti e Simone Sabbioni.Il venerdì in Romagna ha vissuto un altro momento clou con il ritorno di Filippo Magnini nei 100 stile, distanza in cui vanta due ori mondiali. Magnini è partito dalla serie 2, non ha sfigurato scendendo sotto i 50 secondi (49″94) e a quasi 39 anni si è classificato come nono tempo assoluto italiano. nei 100 stile libero femminili, invece, la garanzia si chiama Federica Pellegrini: (in 54″56) ha battuto Silvia Di Pietro.