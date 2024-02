Modena, buon pareggio a Venezia: Gialli di carattere

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

pareggio del Modena in laguna contro la corazzata Venezia; il Modena gioca una gara attenta e per due volte recupera il risultato, giocando con caparbietà e attenzione; una gara fortemente condizionata dagli episodi dove il VAR l’ha fatta da padrone ma che sul campo il Modena ha ampiamente meritato, chiudendo la gara con il 50% di possesso palla, segno che i gialli hanno saputo gestire partita e pallone; Modena forse non brillantissimo nelle giocate d’attacco, ma preciso e caparbio e che ha saputo con carattere e coraggio recuperare per due volte il risultato.Nell’undici iniziale confermate le indicazioni della vigilia, vale a dire la conferma del 3-5-2; davanti a Seculin, ancora confermato al posto di Gagno, Riccio, Cauz e Pergreffi; al centrocampo Santoro rileva lo squalificato Ponsi, con Battistella, Gerli, Palumbo e Corrado a completare il reparto; davanti ancora spazio alla coppia Gliozzi e Abiuso.

Il Modena comincia con buon piglio; al 2’ percussione di Gliozzi, libera la difesa del Venezia; all’ 11’ Santoro calcia dalla distanza, palla a lato di poco. Al 18’ l’arbitro senza esitare concede rigore al Venezia per un fallo di mano di Riccio; richiamato al Var annulla però la decisione. Dal 23’ e al 24’ Seculin sugli scudi: prima respinge una punizione di Perini, poi devia in angolo un cross pericoloso. Sugli svilupi del corner, Tessmann infila in rete, ma è in fuorigioco; la VAR review conferma la decisione dell’assistente. In pieno recupero del primo tempo, contatto Battistella-Zampano, con il canarino che allarga le braccia, in un normale contatto di gioco; l’arbitro fischia punizione e ammonisce entrambi; richiamato al Var concede però il classico rigore da calci moderno che Pohjanpalo trasforma. Venezia al riposo in vantaggio.



Nella ripresa, al 54’ Bianco pesca Magnino dalla panchina per Battistella, già ammonito; al 60’ Gliozzi da fermo da dentro l’area con un tiro a giro sfiora il sette alla sinistra di Joronen.

Al 61’ il Modena pareggia; Gerli arriva di gran carriera e con una bella conclusione dal limite trafigge Joronen; al 71’però Venezia di nuovo avanti; sugli sviluppi di una mischia da calcio d’angolo il pallone arriva a Pohjanpalo che da pochi passi trafigge Seculin.



II Modena però è bravo a crederci e la riagguanta quasi subito; al 76’ filtrante di Palumbo per Gliozzi che nello scontro con il portiere finisce a terra; l’arbitro subito concede il corner ma viene richiamato al Var e assegna il rigore; va sul dischetto Palumbo che non calcia benissimo ma è il più lesto a ribattere in rete la respinta di Joronen.

Subito dopo il pareggio si rivede Tremolada per Abiuso; il Venezia continua a spingere ma il Modena è bravo a reggere l’urto e a rallentare il ritmo quando rientra in possesso.



Al 90’ dentro Manconi per Palumbo, l’arbitro concede 7’ di recupero e al 95’ paratona di Seculin che dice di no a una conclusione ravvicinatissima di Bjarkson e salva il risultato.

Con il pareggio il Modena rimane in zona playoff e domenica pomeriggio attende al Braglia lo Spezia.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc