Modena calcio, l'era Rivetti inizia senza annunci

La famiglia Rivetti si è presentata al gran competo alla stampa modenese.Il saluto di Romano Sghedoni è stato appassionato, sincero, e a lui vanno certamente tutti gli onori del caso per avere dato il via alla operazione di salvataggio del Modena dopo il fallimento dichiarato per la scellerata gestione Caliendo.Sghedoni rimarrà presidente onorario del Modena, anche come simbolo di continuità della gestione. Alla sua gestione, al suo gruppo, solo standing ovation.Dall’altro lato, con la cessione del Modena si apre una nuova pagina di storia sportiva della società gialloblu; Rivetti, nella presentazione di ieri, ha dato grande risalto ai programmi, agli intenti ed ha manifestato, verso la piazza gialloblu, un grande desiderio, una grande passione, una grande voglia di costruire qualcosa di importante e destinato a lasciare il segno.Nel corso della conferenza stampa sono però mancati i grandi annunci, quelli che i tifosi attendevano, vale a dire i nomi, direttore sportivo, allenatore, giocatori, di quelli che saranno chiamati al campionato della riscossa; ci sono però ancora tante trattative in corso e al momento, come lo stesso Rivetti ha fatto presente, non è stato possibile sbilanciarsi oltre; la nuova compagine sta lavorando sottotraccia e a breve certamente saranno svelati nomi e programmi.In questi casi il silenzio è d’oro e il lavoro, che è indice di serietà e correttezza, conta molto più dei proclami sbandierati al vento e destinati a durare il tempo del loro annuncio.Il primo impegno però assunto dalla nuova proprietà è stato quello di ritornare nel più breve tempo possibile in serie B; sarà certamente un compito arduo, difficile, ma è tempo di guardare avanti con serietà, determinazione e tenacia, e da questo punto di vista queste componenti sembrano non mancare alla famiglia Rivetti.Al momento dunque, non rimane altro che attendere fiduciosi, certi che il Modena è passato in buone mani, esperte e di sicuro affidamento, e che ogni scelta che sarà assunta dalla nuova proprietà verrà presa nell’esclusivo interesse del Modena calcio.Non resta dunque che accogliere a braccia aperte la nuova proprietà augurando loro un grosso in bocca al lupo e l’augurio di raggiungere a breve tutti i risultati e tutti gli obbiettivi che vorranno darsi.