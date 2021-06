Sghedoni: 'Non ho più l'età, per il Modena Rivetti farà meglio di me'

L'abbraccio tra Romano Sghedoni e Carlo Rivetti che segna il passaggio di testimone alla Presidenza della società. Dai due grandi dispiaceri di Sghedoni alla presidenza del Modena per le mancate promozioni all'annuncio che rimarrà presidente onorario. Sorrisi e tanta emozione nella conferenza stampa sul passaggio di proprietà del Modena FC. Sghedoni: ‘Sono fortunato e contento per avere trovato Rivetti e la sua famiglia che hanno tanto che io non ho più, soprattutto l’età”. Carlo Rivetti: ‘In Sghedoni ho trovato un galantuomo, oggi merce rara e ci siamo trovati subito. Con il Modena non voglio fare soldi ma costruire un grande progetto’