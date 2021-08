Modena calcio: Tulissi parte, arriva Tremolada

Giornata di movimenti in ingresso e in uscita per il modena calcio. Dopo la comunicazione di aver ceduto alla Virtus Francavilla in prestito con diritto di opzione, fino al 30 giugno 2022, l’attaccante Tiziano Tulissi, la società ha comunicato di aver ingaggiato il trequartista Luca Tremolada (classe ’91) prelevato a titolo definitivo dal Pordenone. In passato Tremolada ha indossato le maglie di: Cosenza, Brescia, Virtus Entella, Ternana, Arezzo, Varese, Reggiana, Pisa. Il neo gialloblù ha firmato un contratto fino al 2023.