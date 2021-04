Modena, col Legnago prova di maturità in vista dei playoff

Il Modena vince e convince, strapazzando per tre reti a zero al Braglia il Legnago dell’ex Armando Perna, premiato ad inizio gara dal presidente Sghedoni per le sue 385 presenze con la maglia gialloblu; Perna era anche al suo quarantesimo compleanno, che ha vissuto nel suo stadio, ma che non avrà certamente avuto modo di festeggiare, visto il risultato della gara.Dopo la vittoria con il Padova, sempre per 3-0, i gialli concedono il bis, e arrivano alla quarta vittoria consecutiva, con uno score parziale di dieci reti segnate e una sola subita; sono tornati ad essere la migliore difesa del girone, 25 sole reti subite contro le 26 del Padova, e totalizzano un altro record; sono la squadra del girone che ha manato in rete il maggior numero di giocatori diversi ben 15.Con la vittoria di domenica contro il Legnago, e i risultati provenienti dagli altri gironi, il Modena ha ottenuto la matematica certezza di essere la migliore quarta classificata dei tre gironi di Lega Pro; l’unica contendente poteva essere il Bari, attualmente al quarto posto nel girone C, ma la concomitante sconfitta dei pugliesi, unita alla vittoria del Modena, hanno dati ai canarini la certezza matematica del risultato.Un risultato che non è assolutamente da disprezzare, anzi, se si considera che è stato ottenuto con una giornata di anticipo e alla fine di un ciclo di quattro vittorie consecutive che hanno consentito al Modena di sterzare bruscamente raddrizzando il timone verso risultati più consoni al proprio blasone e al valore della squadra.Il quarto posto consente al Modena di accedere direttamente alla fase nazionale dei playoff, che cominceranno domenica 9 maggio, per concludersi con la promozione in serie B di una sola squadra, che andrà a fare compagnia alle altre tre promosse della Lega Pro; il Como nel girone A e la Ternana nel girone C, già matematicamente, e una tra Perugia, Padova e SudTirol nel girone B, e che sarà decisa al termine dell’ultimo turno di campionato che si disputerà domenica 2 maggio.I playoff si concluderanno domenica 13 giugno; il Modena giocherà la sua prima gara domenica 16 maggio ed avrà dunque a disposizione tre settimane piene per preparare il minicampionato, posto che il risultato della gara ultima di campionato, in programma domenica 2 maggio a Verona, inizio ore 15 contro la Virtus, è per il Modena del tutto ininfluente ai fini della classifica; potrebbe essere una occasione per far rifiatare i giocatori maggiormente impegnati nella regular season e valutare qualche novità in ottica playoff.