'Rammarico per non averla chiusa subito, ma risultato giusto'

'Devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno dimostrato voglia e consapevolezza di andare a riprendere la partita una volta in svantaggio. In partite così devi essere sempre feroce. I meriti vanno anche al Modena che ha fatto una grande gara, e ha giocatori forti per la categoria'. Poi un riferimento al pubblico. 'C’è stata una cornice di pubblico incredibile con lo stadio pieno, un’atmosfera bella e affascinante'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.