Reggiana-Modena: derby rinviato a febbraio con Super Green Pass

Il derby Reggiana-Modena al Mapei Stadium, posticipo della seconda giornata di campionato di serie C, spostato alle ore 21 dell'8 gennaio al 2 febbraio, sarà limitato al 50% della capienza dell'impianto e riservato ai soli possessori di Green Pass rafforzato. Sono queste le principali conseguenze del nuovo provvedimento adottato dalla Lega Pro che sposta di quasi un mese l'atteso incontro al vertice della classifica. La decisione del rinvio si innesta infatti con le nuove misure introdotte dal governo. Relative da un lato alla capienza degli impianti (ridotta al 50% per quelli all'aperto), e dall'altro all'estensione dl Super Green pass agli impianti sportivi, in vigore dal 10 gennaio.Se non ci saranno altri cambiamenti, in attesa del derby del 2 febbraio, i gialli torneranno in campo sabato 15 gennaio a Teramo: “Rispettiamo e condividiamo – le parole del direttore generale gialloblù Matteo Rivetti – la decisione presa dalla Lega Pro. Vista la situazione pandemica e l’aumento esponenziale dei casi, va tutelata la salute degli atleti, dei tifosi e di tutte le persone che lavorano nel mondo del calcio. E’ giusto fermarsi”.La ripresa degli allenamenti (a porte chiuse) dopo Capodanno è stata posticipata dal 2 al 3 gennaio (ore 14).