Rugby Giacobazzi Modena, debutto con il Frorentia

Il campionato del Giacobazzi inizia dal big match con Florentia. Subito un test ad alto coefficiente di difficoltà per il quindici di coach Rovina, che allo stadio “Luciano Zanetti” di Collegarola ospiterà la squadra che ha chiuso al terzo posto la scorsa stagione, prima tra le escluse per il salto in serie A.“Ci stimola iniziare con una delle squadre più forti del girone, così ci potremo già fare un’idea del nostro livello – spiega l’allenatore del Giacobazzi Modena Rugby Andrea Rovina –. Con Florentia siamo in serie negativa da tre partite e vogliamo invertire il trend, anche perché siamo convinti che partire bene possa essere un volano per il primo blocco di partite fino alla sosta. Arriviamo da una prestagione positiva, dalla quale ho ricevuto risposte da tutto il gruppo, e giochiamo davanti al nostro pubblico, un motivo in più per non sbagliare”.Questa la lista di convocati per l’esordio stagionale: Assandri, Bellei M., Bellei S., Carta, Cojocari, Debortoli, Draghicchio, Esposito, Flammia, Kubler, Lloyd, Malisano, Mazzi, Michelini, Morelli, Orlandi, Operoso, Petti, Pilati, Rizzi, Venturelli L., Venturelli M. Arbitra Iacopo Fioravanti di Roma, calcio d’inizio alle 15.30.Serie B (girone 2), 1° turno: Firenze-Imola, Giacobazzi Modena-Florentia, Cus Siena-Rugby Viadana B, UR San Benedetto-Bologna Rugby, Highlanders Formigine-Jesi. Riposa: Lions Amaranto.