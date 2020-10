Una gara straordinaria per il Sassuolo. Non solo per il risultato finale ma per il modo al quale, a quel risultato ci si è arrivati. Con una rimonta che ha dell'incredibile. La squadra di De Zerbi è protagonista di un'impresa capace di portare in soli tredici minuti il risultato dall'3-1 al 3-4



La gara si sblocca con il vantaggio rossoblù, firmato da Soriano. Pareggio di Berardi e nuovo gol rossoblù di Svanberg prima dell'intervallo. Al quarto d'ora della ripresa Orsolini cala il tris a, poi inizia la rimonta degli uomini di De Zerbi: Djuricic accorcia, Caputo pareggia e l'autogol di Tomiyasu regalal al Sassuolo un successo che vale il secondo posto solitario a -2 dal Milan.



IL TABELLINO

Bologna-Sassuolo 3-4

Marcatori: 9′ Soriano (B), 18′ Berardi (S), 39′ Svanberg (B), 60′ Orsolini (B), 64′ Djuricic (S), 70′ Caputo (S), 77′ aut. Tomiyasu (B)

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri (64′ Mbaye), Danilo, Tomiyasu, Hickey; Soriano, Schouten, Svanberg (65′ Dominguez); Orsolini, Palacio (75′ Santander), Barrow (75′ Sansone).

A disp: Da Costa, Denswil, Calabresi, Paz, Ruffo, Baldursson, Kingsley, Vignato.

All. Sinisa Mihajlovic

SASSUOLO: Consigli; Muldur (61′ Ayhan), Chiriches, Ferrari (91′ Peluso), Kyriakopoulos; Bourabia (61′ Lopez), Locatelli; Berardi, Djuricic (81′ Obiang), Traore (61′ Raspadori); Caputo.

A disp: Pegolo, Turati, Marlon, Magnanelli, Ricci, Defrel, Boga.

All. Roberto De Zerbi

Arbitro: Doveri di Roma 1

Assistenti: Liberti – Rossi

Quarto Ufficiale: Illuzzi

VAR: Di Paolo – Giallatini

Ammoniti Svanberg (B), Mbaye (B), Locatelli (S)



