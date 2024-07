Sinner, malore durante il match (perso) con Medvedev

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella seconda frazione il russo ha strappato il servizio a Sinner al terzo gioco e poi ha vinto per 6-4. Nel terzo set di nuovo break in favore di Medvedev al terzo gioco. Poi Sinner, che ha accusato “giramenti di testa”, ha chiesto l’intervento di medico e fisioterapista ed è andato negli spogliatoi per il medical time out. Dopo oltre undici minuti di sospensione l’azzurro è tornato in campo. Da lì ha ripreso a giocare da par suo, aumentando soprattutto le palle corte, e ha fatto il contro-break al decimo game. La “postura” di Sinner, però, non ha mai convinto del tutto. Quindi nuovo tie break, vinto questa volta dal russo per 7-4. Sul 6-5 in suo favore l’azzurro ha avuto due set point sul servizio di Medvedev.

Nel quarto parziale due break in favore di Sinner, al terzo e al quinto gioco.



Si è imposto l’azzurro per 6-2. Al quinto set l’altoatesino ha perso la battuta nel quarto game e Medvedev ha chiuso da trionfatore sul 6-3. Sinner lo scorso anno era arrivato in semifinale a Wimbledon. Anche Medvedev era approdato fra i primi quattro e si è ripetuto quest’anno. Il russo in semifinale giocherà contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica, che ha piegato oggi lo statunitense Tommy Paul col punteggio di 5-7 6-4 6-2 6-2.

Per domani, invece, la sfida dei quarti di finale del singolare maschile fra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz è prevista nel programma di Wimbledon come secondo match sul campo 1. L’azzurro e lo statunitense saranno in azione sull’erba londinese, quindi, a seguire del quarto di finale femminile Ostapenko-Krejcikova, in scena non prima delle 13 inglesi (le 14 in Italia).

Musetti, numero 25 del mondo e del tabellone, affronta Fritz, numero 12 del ranking Atp e 13esima forza del seeding, per la quarta volta in carriera: lo statunitense conduce per 2-1. Fritz si è imposto proprio sull’erba di Wimbledon nel 2022 in tre set e poi, sempre due anni fa, sul cemento indoor alle Finals di Coppa Davis in due set. Quest’anno, infine, sulla terra di Montecarlo ha vinto l’azzurro con un duplice 6-4.

Foto Italpress