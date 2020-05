Una mascherina a casa di ogni abbonato: il regalo del Modena F.C.

La fine del campionato di Lega Pro non è stata decretata (si attendono le decisioni che saranno assunte nel Consiglio Federale di domani) ma le possibilità di tornare a giocare e di chiudere sul campo, giocando le 11 partite rimanenti, la stagione in corso, sono ridotte al lumicino. A ribadirlo ilnel corso della video conferenza stampa organizzata insieme al Team manager Antonio Russo ed al Responsabile Marketing Simone Palmieri per presentare l'ultima iniziativa del Modena Calcio per ringraziare i propri tifosi più fedeli. Ovvero i 5444 abbonati, di cui nessuno, per ora, avrebbe presentato richiesta di rimborso.Mascherine marchiate Modena Calcio, realizzate in tessuto sportivo, lavabili e riutilizzabili, prodotte e fornite grazie al contributo del main sponsor Giacobazzi Vini. Saranno distribuite porta a porta all'indirizzo di ogni abbonato accompagnata da una lettera del Patron Romano Sghedoni

“I supporters – sottolinea Sghedoni– sono il grande patrimonio di una squadra di calcio, quest’anno 5444 modenesi hanno creduto nella nostra strategia sportiva e il regalo della mascherina è un modo per dire grazie a chi segue i canarini ovunque. Voglio esprimere la mia gratitudine alla nostra gente ringrazio il main sponsor Giacobazzi Vini per averci supportato in questa iniziativa”

Un progetto di solidarietà per tutti i tifosi della squadra di calcio della città, come tiene a sottolineare Alberto Giacobazzi, che insieme al fratello Giovanni è alla guida dell’azienda di famiglia: “Abbiamo accolto subito favorevolmente – afferma Alberto Giacobazzi– l’idea di fare concretamente qualcosa per i tifosi del Modena. Siamo fra i primi sostenitori della squadra con il nostro impegno come sponsor, e in questo momento di difficoltà dobbiamo essere ancora più uniti, in considerazione del perdurare dell’emergenza e della scarsità di dispositivi presenti sul mercato”.





Di seguito il testo integrale della lettera del Patron Romano Sghedone ai tifosi abbonati che nei prossimi giorni riceveranno la mascherina marchiata Modena





Caro/a Abbonato/a,

sono il presidente Romano Sghedoni. In questa busta troverai la mascherina ufficiale del Modena F.C. Un oggettonecessario pensato dal club in esclusiva per chi all’inizio della stagione ha avuto fiducia nel nostro lavoro.

Un elemento indispensabile in questo periodo storico e spero che ricevere la mascherina personalizzata ti renda ancora più orgoglioso di far parte della nostra grande famiglia. I supporters sono il patrimonio più grande di una squadra di calcio. Quest’anno 5.444 modenesi hanno creduto nella nostra strategia sportiva e per questo, caro Abbonato, ti dico “grazie” per l’affetto che mi hai sempre dimostrato e per quello che riporrai nei colori gialloblù anche nel prossimo torneo stando vicino all’amato Modena.

L’iniziativa delle mascherine è nata in collaborazione con Giacobazzi Vini, il nostro Main sponsor che come sempre ha contribuito ed aderito ad un’idea del club, e che anche in questa occasione ringrazio sentitamente per il sostegno.

Concludo augurandoti in bocca al lupo per il presente e il futuro. Spero di vederti al Braglia quanto prima, questo significherebbe mettersi alle spalle il periodo di quarantena dove ognuno di noi ha fatto tanti sacrifici. Torneremo presto a gioire insieme, è il mio augurio per te e tutti noi.