Sovraffollamento gattile: favorire le adozioni riducendo le spese veterinarie

Gentile Direttore,

Le scrivo con grande preoccupazione riguardo alla situazione degli animali nel nostro territorio di Modena. Nonostante il gattile sia attualmente pieno di gattini in attesa di adozione, le famiglie sono spesso frenate all'adozione, come evidenziato proprio in questi giorni dai responsabili del gattile comunale. Io credo che il costo elevato delle cure veterinarie, delle sterilizzazioni e, purtroppo, anche l’aumento dei prezzi del cibo per animali rappresentano un grosso ostalo. Negli ultimi tempi, infatti, il costo del cibo per i nostri amici a quattro zampe è aumentato sensibilmente, rendendo ancora più difficile per molte famiglie o per una persona pensionata, prendersi cura di un animale domestico senza dover affrontare spese considerevoli.

Questa combinazione di fattori contribuisce a un basso numero di adozioni, nonostante l’abbondanza di gattini in cerca di casa. Credo che forse una soluzione potrebbe essere quella di incentivare le adozioni attraverso politiche di prezzo più accessibili e sostenibili. Sarebbe molto utile se il Comune, in collaborazione con i veterinari locali, potesse prevedere tariffe convenzionate o sconti speciali non solo per le sterilizzazioni ma anche per tutte le cure veterinarie. In questo modo, si potrebbe ridurre il sovraffollamento del gattile e offrire a tanti gattini la possibilità di trovare una famiglia, alleviando anche le difficoltà economiche di chi desidera prendersi cura di un animale.

Sono convinto che con un piccolo sforzo condiviso si possano creare opportunità più eque e sostenibili, e spero che questa mia proposta possa essere presa in seria considerazione. La tutela degli animali e il benessere delle famiglie che li accolgono sono un impegno di tutti, e ogni gesto può fare la differenza.

La ringrazio di cuore per l’attenzione.

Cordiali saluti



Emilio Sgarbi