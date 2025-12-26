Natale, solidarietà e palcoscenico: quando il servizio diventa vetrina

Il pranzo di Natale del 25 dicembre, ospitato dalla Parrocchia di Gesù Redentore e giunto alla sua 28ª edizione, è un esempio di solidarietà autentica e collettiva. Lo dimostra chiaramente anche la locandina ufficiale dell’evento: nessun volto politico, nessun nome proprio in evidenza, nessuna personalizzazione. In primo piano ci sono le realtà che da anni garantiscono continuità e presenza: il Comune di Modena, la Croce Blu Modena, la Caritas, le associazioni, i sindacati dei pensionati, i volontari. Un messaggio sobrio, corale, rispettoso. Un messaggio che dice chiaramente che qui non si celebra qualcuno, ma si accolgono persone.
Proprio per questo risulta fuori luogo — e francamente stonata — la scelta di trasformare un’iniziativa di questo tipo in una vetrina personale.
Il problema non è la partecipazione, né tantomeno il ringraziamento ai volontari e agli enti coinvolti. Il problema è quel “noi”. Un “noi” che confonde i ruoli, che appiattisce il lavoro quotidiano e silenzioso di decine di volontari su un racconto autoreferenziale, che trasforma un servizio in un atto identitario. Un “noi” che, detto da chi ricopre incarichi pubblici e percepisce stipendi importanti, rischia di suonare come un’appropriazione simbolica di un impegno che non nasce dalla politica e non le appartiene.
La solidarietà, quella vera, non è episodica e non si consuma in un giorno di festa. È continuità durante tutto l’anno, è costruzione di servizi stabili, è presenza costante nei quartieri e nelle comunità. È soprattutto discrezione. Quando diventa racconto social, immagine condivisa, emoji a corredo, perde parte del suo senso più profondo e finisce per utilizzare — anche involontariamente — la fragilità come sfondo.
Le istituzioni hanno un ruolo fondamentale: sostenere, coordinare, facilitare.
La locandina dell’evento lo dice meglio di qualsiasi post: quando si aiuta davvero, non ci si mette al centro. Si lascia spazio agli altri. E si serve senza bisogno di annunciarlo.
B. Lazzari