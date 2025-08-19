Taser, ecco perché è giusto promuoverne l’utilizzo per le forze di polizia

Operare on the road significa operare real time. Non ci si può dimenticare di questo quando si ragiona di strade e di taser. Ma, soprattutto, non ci può dimenticare del fatto che anche l’incolumità degli operatori di polizia è importante. Non meno di quella della persona e della cittadinanzaInfiamma la polemica.E l’affaire Carabinieri-taser s’ingrossa.Perché, dopo il cinquantasettenne di Olbia, sabato sera, a perdere la vita in identiche circostanze, domenica pomeriggio, è stato un quarantunenne di Genova.Con conseguente apertura, anche a carico degli operatori di polizia liguri, d’un procedimento penale per omicidio colposo.Due morti.Quattro Carabinieri indagati.E fiumi di parole-social.Per dire basta.Basta all’utilizzo, da parte delle forze dell’ordine, del taser.Perché il taser non sarebbe un giocattolo.Rewind: chi l’ha mai considerato tale?Diciamolo più chiaramente: chi l’ha mai usato come se lo stesso fosse tale?Chi l’ha mai estratto, insomma, a cuor leggero?Il taser è un’arma.Che, tendenzialmente non letale, letale ben può diventare se usata contro persone affette da pregresse fragilità psico-fisiche.Di questo, credo, gli operatori di polizia sono, tutti, perfettamente consapevoli.Non a caso, esistono specifici protocolli in materia.La cui ottemperanza, per quel che qui importa, dovrà essere giustamente vagliata dalle procure della Repubblica di Tempio Pausania e di Genova.Ma ciò non toglie – questo è il punto – che ragionare di strade e di taser su queste basi non sembri, oggettivamente, corretto.Operare on the road significa operare real time.E, mentre, in tribunale, le cose vengono ricostruite in chiave statica – vale a dire a bocce ferme –, on the road, gli operatori di polizia si trovano costretti ad operare in chiave dinamica, dovendo fronteggiare, real time appunto, pericoli seri e concreti.Ora: mentre bilanciare correttamente tra loro l’incolumità della persona, l’incolumità della cittadinanza e l’incolumità degli operatori di polizia in chiave statica è spesso agevole, altrettanto spesso disagevole, oggettivamente, è fare ciò in chiave dinamica.Proprio perché, come si diceva poc’anzi, operare on the road significa operare real time.Ma bilanciare correttamente tra loro l’incolumità della persona, l’incolumità della cittadinanza e la propria incolumità è ciò che, pur operando in chiave dinamica, anche gli operatori di polizia devono necessariamente fare.Di qui, appunto, l’esistenza di specifici protocolli in materia, pensati proprio per aiutare a pensare chi si trova quotidianamente costretto a bilanciare in corsa sì importanti valori in gioco.Di qui, prima ancora, l’esistenza di plurimi strumenti posti a disposizione degli operatori di polizia – sprayal peperoncino, bastone estensibile, taser, pistola semiautomatica – nell’ottica di consentire loro di graduare il proprio intervento, correttamente bilanciando tra loro l’incolumità della persona, l’incolumità della cittadinanza e la propria incolumità seppur on the road e, dunque, real time.Concludo: se per bilanciare correttamente tra loro l’incolumità della persona, l’incolumità della cittadinanza e l’incolumità degli operatori di polizia in chiave dinamica è di taser che appare opportuno ferire, è semplicemente giusto che gli operatori di polizia procedano in questi esatti termini.Perché, se l’incolumità della persona e l’incolumità della cittadinanza rappresentano certamente valori importanti, valore altrettanto importante è certamente rappresentato altresì dall’incolumità degli operatori di polizia.