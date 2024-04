Trattato pandemico OMS: 'Da orientamento a governo globale?'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il nuovo Trattato Pandemico e gli emendamenti ai Regolamenti Sanitari Internazionali OMS, sui quali l'Italia dovrà esprimersi a Maggio, pongono rischi oggettivi per la sovranità nazionale e la stessa democrazia'. E' la tesi da tempo portata avanti dalla Commissione Medico Scientifica Italiana.



Una delle poche organizzazioni in Italia che propone da più di un anno, momenti di approfondimento e dibattiti pubblici, oltre che l'invio di report informativi, sullo stato e sull'evoluzione della discussione rispetto alla fino ad ora bozza del nuovo trattato pandemico.



La bozza circolata del Piano di Preparazione Pandemica - scrive la CMSI - ripropone le più dure misure restrittive conosciute in questi anni sulle quali fino ad ora è mancato un riesame critico dei loro fondamenti, con un dibattito scientifico basato sul confronto senza preclusioni delle migliori prove disponibili'.



Per approfondire questi ed altri temi collegati la stessa Commissione ha organizzato per domani, 19 aprile, a Roma, un convegno nazionale, reso pubblico on-line nell'ottica di garantire la massima diffusione anche, traccia il punto della situazione.



'I negoziati internazionali procedono in segretezza, e l’Italia dovrà votare in maggio testi la cui versione finale è ignota, senza che siano cresciuti la consapevolezza e un dibattito pubblico su questioni così determinanti per la salute e i diritti fondamentali' - afferma la Commissione Medico Scientifica Indipendente. 'Al contrario, sperimentiamo una crescente stretta censoria, in contrasto con la professione di tutelare la libertà di informazione, anche critica, su scelte che impattano sulla salute di tutti.



Il titolo del covegno 'Prospettive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: da ente di orientamento a governo mondiale?”. è organizzato in vista del 27 maggio, data entro la quale l'Italia dovrebbe pronunciarsi nell’Assemblea mondiale OMS sul Nuovo Trattato Pandemico e sugli emendamenti ai Regolamenti Sanitari Internazionali OMS.



'Le trattative - afferma la CMSI - si stanno svolgendo a porte chiuse, in modo non trasparente, perché il testo che si chiederà di approvare non è stato presentato agli Stati membri con almeno 4 mesi di anticipo, come da Regolamento OMS.



Nelle bozze circolate, le modifiche riguardano lo stesso ruolo dell’OMS, le cui raccomandazioni diverrebbero vincolanti per gli Stati, con possibilità di imporre pesanti restrizioni, censura della stessa libertà d’espressione e di informazioni critiche, limitazioni ad altre libertà fondamentali come quelle di movimento, di cura… e gravi rischi per la sovranità nazionale e la stessa democrazia.



Su un problema di tale rilievo sono mancati quasi del tutto un’informazione a livello dei media e un adeguato dibattito pubblico, e l’opinione pubblica italiana ne è quindi in gran parte all’oscuro.



Aumentano per altro di giorno in giorno le prese di posizione di ricercatori, scienziati e politici di tutti gli schieramenti, che si oppongono a questa pericolosa deriva: ad esempio il Senato USA della Louisiana ha approvato all’unanimità – repubblicani e democratici – una proposta di legge che rigetta ogni interferenza di organismi sovranazionali sul proprio territorio.



La Commissione Medico-Scientifica indipendente, impegnata da ormai 3 anni nella difesa di valori fondanti la nostra Costituzione, a partire dalla tutela della salute in base alle migliori prove scientifiche disponibili, ha ritenuto indifferibile organizzare il Convegno Internazionale. Saranno presenti Relatori scientifici e politici da cinque Continenti che presenteranno prove scientifiche su errori da non ripetere in una pandemia, e discuteranno i rischi di conferire all’OMS gli enormi poteri richiesti.



Si specifica che sono stati invitati tutti i capi gruppo dei partiti presenti in Parlamento e sono stati informati dell’iniziativa tutti i componenti del Governo, tutti i Parlamentari e tutti i Consiglieri regionali.



Il convegno potrà essere seguito anche da remoto attraverso il link che sarà messo a disposizione sul sito web della CMSI www.cmsindipendente.it



L'elenco dei relatori

Prof. Jay Bhaacharya è un Professore di Medicina presso l'Università di Stanford. Il suo ambito di ricerca si focalizza sull’economia della sanità a livello globale, in particolare per le popolazioni vulnerabili. Il Prof. BhaCacharya dirige il Stanford Center on the Demography of Health and Aging ed è autore di oltre 175 pubblicazioni scien@fiche su riviste di economia, sta@s@ca, legge,

medicina, sanità pubblica e poli@che sanitarie. Il Prof. BhaCacharya,

insieme alla Prof.ssa Sunetra Gupta e al Prof. Mar@n Kulldorff, è uno

dei tre ideatori della Dichiarazione di Great Barrington, un documento redaCo presso l'American

Ins@tute for Economic Research di Great Barrington, MassachuseCs, firmato il 4 oCobre 2020, il

quale sos@ene un approccio alla pandemia COVID-19 che prevede una “protezione focalizzata”

delle persone più a rischio e cerca di evitare o ridurre al minimo il danno sociale dei lockdown.



Dr. Meryl Nass è medico internista con 40 anni di carriera nella medicina

interna, esperta in bioterrorismo, nota per aver dimostrato che l’epizoozia

di antrace avvenuta nella guerra civile in Rhodesia nel 1978-1980 era

prodoCo della guerra biologica.

Ha mosso for@ cri@che contro il vaccino per l’antrace e la vaccinazione

obbligatoria delle forze armate americane, sostenendo il suo legame con

la sindrome della Guerra del Golfo.

È stata sempre più cri@ca nei confron@ della sicurezza e dell'efficacia dei

vaccini, compresi quelli contro COVID-19.

È consulente di Children’s Health Defense e oggi si sta baCendo per allertare ciCadini e poli@ci di

tuCo il mondo sui rischi del nuovo TraCato Pandemico e gli emendamen@ ai Regolamen@ Sanitari

Internazionali.



Prof. Norman E. Fenton è un matema@co, Professore Emerito di

Risk Informa@on Management all’Università Queen Mary di

Londra, DireCore di Agena Ltd e membro del Gruppo HART

(Health Advisory and Recovery Team).

È autore di oltre 165 pubblicazioni scien@fiche ed è la persona

che ha svelato al mondo il trucco “dei 14 giorni”, che crea

l’illusione sta@s@ca della protezione fornita dai vaccini contro la

COVID-19, spostando sistema@camente allo stato vaccinale



Dr. Alberto Donzelli è medico specialista in Igiene e Medicina

preven@va e in Scienza dell’Alimenta-zione, in tuCa la carriera

professionale a tempo pieno nella Sanità pubblica, come DireCore

Sanitario, DireCore Generale e DireCore del Dipartimento Cure

Primarie. Già membro del Consiglio Superiore di Sanità.

Ha direCo il Servizio Educazione all’Appropriatezza ed Evidence Based

Medicine di una grande ASL italiana.

Presidente e coordinatore del Comitato scien@fico della Fondazione

Allineare Sanità e Salute e Coordinatore della Commissione Medico-Scien@fica indipendente





Sen. Ralph Babet è un Senatore australiano, membro del

par@to United Australia Party. Si è dis@nto per aver faCo

passare nel Senato australiano una mozione per l’avvio di

un’inchiesta ufficiale sulle cause dell’eccesso di mortalità che si

sta verificando in Australia, in associazione alle vaccinazioni di

massa contro la COVID-19. Sta anche conducendo una

baCaglia perché in Australia le compagnie farmaceu@che siano

soggeCe in modo direCo alla responsabilità risarcitoria per gli effej collaterali provoca@ dai

medicinali, inclusi i vaccini.



Dr. Katarina Lindley è medico di famiglia e osteopata. Nata a Spalato e

trasferita@ negli Sta@ Uni@ in seguito alla guerra nell’ex Jugoslavia, è stata in

prima linea nelle cure domiciliari della COVID-19.

Il suo impegno è rivolto sopraCuCo alla difesa del rapporto medico paziente e

dell’integrità professionale che le nuove norme OMS potrebbero

compromeCere.

È Presidente del Global Health Project e DireCore del Global Covid Summit.



Avv. Liz Gunn, è un avvocato e giornalista, Leader del par@to poli@co New

Zealand Loyal.

È l’autrice del famoso documentario The Mother of All Revela@ons (La Madre

di TuCe le Rivelazioni) nel quale intervista l’informa@co e amministratore di

database Barry Young, che ha esposto lo spaventoso eccesso di mortalità

verificatosi in Nuova Zelanda dopo la vaccinazione di massa con i vaccini

gene@ci contro la COVID-19.



Prof. Masanori Fukushima è Professore Emerito dell’Università di Kyoto,

DireCore del Transla@onal Research Center for Medical Innova@on, e della

Founda@on for Biomedical Research and Innova@on, Presidente della

Founda@on of Learning Health Society Ins@tute, già DireCore dell’unità di

Oncologia Ambulatoriale dell’Ospedale Universitario di Kyoto. È autore di

oltre 290 pubblicazioni scien@fiche. È coinvolto nella comprensione delle

reazioni avverse da vaccini a mRNA sulla popolazione giapponese. In par@colare ha dimostrato che in Giappone si è verificato un significa@vo eccesso di mortalità per

tuj i tumori e per alcuni @pi specifici di cancro (tra cui leucemia e cancro ovarico, alla prostata, del

labbro/orale/faringeo, al pancreas e al seno). dopo la vaccinazione di massa con la 3a dose.



Prof. Eduardo Missoni

Medico, tra i massimi esper@ di salute globale e organizzazioni internazio-

nali, è docente presso diverse università e is@tu@ di ricerca in Italia (tra cui, SDA Bocconi, Università Milano-Bicocca e Statale di Milano) e all’estero (Ins@tuto Nacional de Salud Pública, Messico). Precedentemente, come esperto sanitario della Direzione Generale per la Cooperazione allo

Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, durante 15 anni ha mantenuto le

relazioni tecniche con l’OMS.

In occasione della presidenza italiana del ver@ce G8, nel 2001 ha presieduto

il gruppo degli esper@ sanitari. È membro della Commissione Medico Scien@fica Indipendente.



Prof. Wellington Oyibo, specialista in malaje tropicali, è Professore e

consulente parassitologo medico presso la Facoltà di Medicina

dell'Università di Lagos, già membro della facoltà di Medicina,

dell’Università di Addis Abeba. Coordina il centro internazionale di

microscopia della malaria e di garanzia della qualità RDT, nonché il sito

nazionale di raccolta dei campioni di malaria dell’OMS/FIND presso la

facoltà di Medicina dell’Università di Lagos.

È stato nel Comitato direjvo per la valutazione diagnos@ca globale della

malaria dell'OMS.



Tra gli accademici africani, è una delle principali figure che si stanno baCendo contro

l’implementazione del traCato pandemico dell’OMS in Africa.



Catherine AusKn Fis è banchiera d’inves@mento, già assistente segretario degli

USA per l’edilizia. È presidente della Società Solari e collaboratrice di Robert

Kennedy Jr, che l’ha voluta Presidente di Children Health Defense Europe. ACenta

alle dinamiche economico finanziarie in corso nell’epoca post Covid, si occupa dei

rischi di controllo sociale e per la proprietà privata.



On. Rob Roos, è un Eurodeputato olandese, Vicepresidente del Gruppo dei

Conservatori e Riformis@ europei. Durante un’audizione nel Parlamento europeo

è riuscito a far ammeCere a Janine Small, presidente della sezione Pfizer

dedicata allo sviluppo dei merca@ internazionali, che il vaccino Pfizer a mRNA

non era stato testato per prevenire la trasmissione, prima del suo ingresso nei

merca@, distruggendo le basi scien@fiche su cui poggiavano i Decre@ Legge su

Green Pass e obblighi vaccinali.



Sen. Thomas Pressly, Senatore della Louisiana e avvocato, è il protagonista del

movimento Texans for Vaccine Choice che ha portato alla votazione unanime

della proposta di legge (Senate Bill 133) per porre termine alla collaborazione

con organizzazioni internazionali come Nazioni Unite, OMS e World Economic

Forum, riguardo a regole e obblighi sanitari. Il testo ribadisce la sovranità della

Louisiana e la libertà degli americani da influenze esterne.





Sen. Ron Johnson, membro del Senato degli USA per lo Stato del Wisconsin,

ha preso posizione in molte occasioni contro gli obblighi vaccinali COVID-19,

chiedendo al Governo trasparenza sugli effej avversi e sulla reale efficacia

dei vaccini.



Dr. Wolfgang Wodarg, medico epidemiologo tedesco, già membro

del Bundestag e membro onorario dell’Assemblea parlamentare del

Consiglio d’Europa, è esperto di salute internazionale e di

corruzione in Sanità. Il suo bestseller Arguments against the Rule of

Fear è un’inchiesta approfondita sulla ges@one della pandemia.