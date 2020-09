Si parcheggia e poi si fa un breve tratto a piedi, per raggiungere una classica baracchina di quelle di una volta, con bar gelateria e ristorante. Appena compreso quale fosse l'ingresso del ristorante, ci accomodiamo in un tavolo all'esterno, apparecchiato con cura, al quale il maitre ci consiglia un ottimo Lambrusco Grasparossa, che incredibilmente non sembrava del succo di frutta, ma del vino vero.

Nel panorama della ristorazione modenese, c'è un posto che continua a saltare fuori e sempre accostato ad espressioni come 'oh lì si mangia davvero bene' oppure 'vai lì che lui ne sa'. Ho deciso quindi di andare anche io ai Laghetti di Campogalliano, all'anagrafe Ristorante Laghi.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.