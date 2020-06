Giulia's taste: una voglia di mare improvvisa

Ero a casa, finalmente di riposo e libera, un lunedì sera. Guardo mio marito e lui mi capisce al volo 'stasera pesce'.

Viste le avversità del periodo inizio a pensare chi potrebbe essere aperto e mi sovviene subito un posto, il Selmi 22, a due passi dalla Ghirlandina. Ci ero stata l'ultima volta qualche anno fa e mi aveva lasciato un ricordo caratterizzato da un punto interrogativo, però ero davvero spinta a ritentare.

Bene, telefono, prenoto per 2 alle 21 e via.

Ecco subito partiamo male, male per colpa mia! Un inconveniente di lavoro mi trattiene e ritardiamo di 35 minuti. Mi odiavo già, lo staff invece zero, cortesissimo, come nulla fosse, cosa affatto scontata. Ci sediamo all'interno e il cameriere ci spiega un po' di cose sulle norme di comportamento da adottare; consultiamo il menù telematico e procediamo con l'ordine.

Come prima cosa un bel rosé brut e freddo di Cantina della Volta in abbinamento ad un tris di carpacci. Ottimo. Il pesce freschissimo ed accostato a sapori semplici, ma decisi, come limone ed olive.

Finiamo tutto al volo e in attesa del primo, ci 'consoliamo' col pane, buono e soprattutto diversificato nell'offerta.

Arriva il primo, per me gnocchetti su crema di porro, con gamberi rossi e rosa di Sicilia, mentre per il mio compagno di merende c'è uno spaghetto alla chitarra con alici.





Cosa dire.. Bravi Giovanni, bravi! Il sapore c'era, anche se nel mio caso con toni ovviamente più delicati, e anche la sostanza era presente.





Per finire crema catalana per lui e una piacevolissima acqua al cedro veramente ruffiana, per citare il titolare del locale.

Contenti, ottimo rapporto qualità prezzo, consigliato soprattutto in questo periodo magari nella modalità da asporto, visti gli sconti.

Volpe Giulia