Un giro in Paradais

Il mondo del food è molto vasto e gli stakeholders sono diversi; solitamente qui abbiamo gli occhi sulla ristorazione, ma mi piace dare voce anche a tutte quelle aziende, magari giovani, che forniscono la materia prima di cui la ristorazione necessita.Oggi andiamo a trovare Paradisi, detto Paradais, classe 1987, carpigiano da brodo doc. A parte gli scherzi, Enrico è proprio un agricoltore per passione, infatti i suoi progetti erano altri. Ha frequentato il liceo scientifico di Correggio, successivamente si è iscritto alla facoltà di Economia di Modena e Reggio, ma in campagna ci andava giusto per la raccolta e ad aiutare ogni tanto il padre. Giorno dopo giorno, però, il seme dell’agricoltura si è depositato ed ha germogliato in lui, a tal punto da fargli abbandonare l’università per dedicarsi totalmente al lavoro.La strada non è stata sempre facile per lui, giunto a fare questo mestiere full time quasi da neofita. Le giornate erano in salita, piene di sfide, ma Enrico ha saputo affrontarle con grande umiltà, superandole soprattutto grazie al confronto con il padre e con i colleghi. L'azienda agricola Paradisi si trova a Carpi ed è incentrata sulla produzione di pere, per lo più Abate, come da vocazione territoriale, e con cui fa dei succhi di frutta da paura. Negli ultimi anni poi Enrico ha avuto voglia di sperimentare e infatti ha deciso di piantare anche dei melograni, consigliatissimi per sorbetti o ristretti con cui condire la carne, e delle orticole come pomodori, cetrioli, e piselli. Sicuramente andrò a fare spesa e mi inventerò qualche piatto nuovo, ad esempio ho già prenotato i cetrioli per un gelato rinfrescante con menta e zenzero… un po’ tipo Moscow Mule.Sostenete gli imprenditori locali, mi raccomando.