Una scelta convinta

Quest’oggi si cambia, oggi scopriamo insieme una delle grandi aziende agricole di qualità del nostro territorio, l’azienda agricola Reggiani di Recovato. La storia di questa famiglia parte da lontano, quando erano giusto mamma e papà Reggiani e cinque mucche, che mungevano e di cui vendevano il latte. Gli anni passano, l’azienda si amplia e si aggiunge alla squadra anche il figlio Roberto. Siamo a fine degli anni ‘90 e si fa forte l’esigenza di divenire un’azienda BIO, esigenza facilmente attuabile dal fatto che la famiglia detenesse la maggior parte dei suoi terreni in proprietà e potesse garantire il mantenimento della filiera biologica durante tutto il ciclo produttivo. Il latte però veniva poi conferito ad una cooperativa, che non era in grado di valorizzarlo a dovere. Il progetto sta molto a cuore alla famiglia e nel 2000 i Reggiani acquisiscono la certificazione biologica, si spostano e si ingrandiscono, nell’ottica di riuscire in seguito ad avere il proprio caseificio. Un sogno che diverrà realtà nel 2012. Ora si tratta di un’azienda da circa 1300 capi, per l’80% Frisone, ma possiamo trovare anche Brune Alpine e Pezzate Rosse. La quantità dei terreni in dotazione all’azienda, consente di non acquistare più da anni il fieno da produttori esterni, garantendo la qualità del prodotto fino in fondo. Ultimo, ma non ultimo, se andate allo spaccio aziendale potete trovare la Signora Teresa, che vi farà morire dal ridere con la sua simpatia, l’esatto opposto di Roberto, decisamente più timido, ma non meno disponibile e gentile.Cosa dire, andate a fare un giro nelle buone aziende del nostro territorio, visitatele on line e dal vivo, scoprite i tesori che custodiscono ed educatevi ad apprezzarli. Potete raggiungere la famiglia Reggiani presso il loro caseificio in via Baracca, 6, a Recovato di Castelfranco Emilia oppure sul loro sito