Amo, tutto come previsto: fuori Carapellese, promosso Reggianini

Tutto come previsto. È l’avvocato Stefano Reggianini il candidato designato dal sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli per la carica di amministratore unico di Amo, l’Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena.All’indicazione da parte del sindaco, comunicata nel corso della seduta del Consiglio comunale di oggi si è arrivati dopo l’avviso pubblico del Comune di maggio, in seguito al quale si sono presentati come candidati l’avvocato Reggianini e l’urbanista Lorenzo Carapellese che sono stati ascoltati in audizione congiunta dalle commissioni consiliari giovedì 16 giugno.Reggianini, già sindaco di Castefranco Emilia, tra il 2009 e il 2019, è stato anche consigliere provinciale con delega alla Pianificazione territoriale e urbanistica (2014-2018) e consigliere d’ambito per la provincia di Modena in Atersir (2014-2019).Il sindaco Muzzarelli, inoltre, ha nominato quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione scuola materna Guglielmo Raisini, la dottoressa Vincenza Toto, che resterà in carica per quattro anni a titolo gratuito.Per la nomina a sindaco unico della società ForModena è stata designata la dottoressa Silvia Zucchelli, in vista della prossima assemblea dei soci.Proprio oggi l'amministratore uscente di Amo Andrea Burzacchini aveva fatto il bilancio dei suoi 6 anni di mandato.