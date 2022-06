Guida di Amo, Stefano Reggiani in pole. Carapellese ci riprova

Sono due i candidati alla nomina di amministratore unico di Amo, l’Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena finora guidata da Andrea Burzacchini. Domani partecipano infatti all’audizione da parte delle commissioni consiliari riunite in seduta congiunta, come previsto dal percorso definito dal Consiglio comunale, l'ex sindaco di Castelfranco Emilia Stefano Reggianini e l’urbanista Lorenzo Carapellese.Reggianini, già sindaco di Castefranco Emilia per il Pd, tra il 2009 e il 2019, è stato anche consigliere provinciale con delega alla Pianificazione territoriale e urbanistica (2014-2018) e consigliere d’ambito per la provincia di Modena in Atersir (2014-2019)Carapellese ( qui ) svolge dagli anni Settanta attività di consulenza a livello nazionale e internazionale sulla pianificazione urbana e sul trasporto pubblico ed è stato consigliere di amministrazione di Ervet (2000-2006), di Democenter spa (2003-2006) e della Società per la promozione industriale di Parma (2003-2005).Il candidato che sarà designato dal sindaco di Modena, qualora nominato amministratore unico di Amo dall’Assemblea dei soci, che ne delibererà anche il compenso ( quello di Burzacchini era di 33mila euro all'anno ), resterà in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadrà alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio.Ricordiamo che nel 2016 alle audizioni si presentarono proprio Carapellese ed Ennio Cattofavi, ma alla fine entrambe le candidature vennero bocciate e si scelse in autonomia la figura di Burzacchini.