Parco Fondazione Albertino Reggiani: taglio del nastro con Bonaccini

Inaugurato ieri mattina il parco agro-ambientale Fondazione Albertino Reggiani in via Valli a Quarantoli di Mirandola.Alla cerimonia erano presenti il presidente della Fondazione Emilio Sabattini, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il sindaco di Mirandola Alberto Greco e il prefetto di Modena Alessandra Camporota, con la benedizione da parte del Vicario episcopale monsignor Gildo Manicardi.La Fondazione Albertino Reggiani nasce il 18 maggio 2020 per volontà della moglie Marisa e dei figli Alberto e Claudio in memoria del fondatore dell’azienda di famiglia. La Fondazione è stata riconosciuta come Onlus. L’attività principale della Fondazione si concretizza nella valorizzazione del territorio rurale, realizzando modelli di salvaguardia ambientale per la tutela dell’ acqua, del suolo e dell’ aria, per la conservazione del patrimonio faunistico e per la produzione di alimenti sani e salutari.Il sito è costituito da un’area agricola della cosiddetta “Bassa” Pianura modenese.Il Parco FAR fungerà da strumento di divulgazione dei principi della tutela dell’ambiente e della corretta alimentazione, rivolgendosi in particolare a ragazzi in età scolare, agli istituti medi superiori, alle associazioni a valenza sociale, alle associazioni culturali e di carattere eno-gastronomico. Il Parco FAR diventerà un punto di riferimento alternativo, inserito nell’ambiente della pianura, al servizio di iniziative convegnistiche, ricreative e formative. Principali elementi costituivi del Parco sono:- Un argine sagomato in modo da costruire una sorta di barriera vegetale di mitigazione, rispetto alle aree limitrofe;- Un’area boschiva per la tutela di specie autoctone e dell’avifauna;- I corpi idrici: laghetto artificiale per processi di fitodepurazione e con presenza di specie ittiche autoctone;- L’area macchia-radura con presenza di prato e di impianti radi e di arbusti e alberi;- L’area agricola e didattica per la coltivazione di specie nostrane orticole e seminativi per introdurre alla conoscenza di tecniche a basso impatto ambientale;- Il sentiero degli animali.Fra gli alberi sono state realizzate due arene naturali didattiche e sarà presente un’area giochi. La Fondazione, per quest’anno, intende con gradualità avviare l’apertura del Parco FAR ed ha in previsione concerti, visite guidate per i centri estivi e le scuole che lo richiedessero e alcune date di apertura al pubblico. Per gli eventi rivolti al Pubblico la programmazione sarà disponibile sul sito della Fondazione