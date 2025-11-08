Rubriche Accadde oggi
08 novembre 2025 alle 07:13
2 minuti di lettura
A Pirandello il Premio Nobel per la Letteratura: 8 novembre 1934
L'uomo non conosce neppure se stesso, mentre crede di essere uno si accorgere di essere centomila
La Pressa
SOSTIENICI - DONA ORA
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Articoli più LettiArticoli Recenti
La Notte degli Spiriti Animali: 27 ottobre
Viene inaugurata la statua del Cristo Redentore: 12 ottobre 1931
Giornata internazionale degli artisti: 25 ottobre
Nasce il Gis dei carabinieri: 18 ottobre 1977
Giornata Internazionale contro la violenza a scuola: 7 novembre
Muore Enzo Biagi: 6 novembre 2007
Nasce Pierangelo Bertoli: 5 novembre 1942
Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate: 4 novembre