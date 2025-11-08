A Pirandello il Premio Nobel per la Letteratura: 8 novembre 1934

L'8 novembre 1934, l'Accademia di Svezia ha conferito a Luigi Pirandello il Premio Nobel per la Letteratura. Il riconoscimento gli è stato assegnato per il suo 'audace e ingegnoso rinnovamento dell'arte drammatica e teatrale'. È stato premiato per la sua intensa produzione letteraria, non per una singola opera.Luigi Pirandello ottenne il massimo successo con il romanzo psicologico 'Il Fu Mattia Pascal' in cui viene indagata la crisi d'identità dell'io. L'opera racconta lo sgretolamento della personalità e mette in dubbio tutte le certezze dell'esistenza. Altre opere famose sono 'I vecchi e i giovani', ma anche 'Uno nessuno e centomila'.Pirandello fu uno scrittore, dirompente, geniale e ironico, un autore senza tempo che ha sovvertito lo spazio teatrale dando vita al teatro nel teatro. Pirandello trasse dalla sua terra gran parte della sua ispirazione, fu lì che riuscì a raccontare, con capacità, la solitudine e l'incomunicabilità, il relativismo e l'impossibilità di conoscere la verità.Pirandello non scrisse solo romanzi, ma fu anche uno dei drammaturghi più famosi del Novecento , con opere messe in scena in tutto il mondo.A volte le storie di Pirandello fanno ridere per come i personaggi sembrano ridicoli e 'mascherarati', ma poi fanno pensare che in realtà sono persone tristi e sole.Secondo la sua concezione il dramma dell'uomo nasce dall'impossibilità di conoscere con certezza la realtà perché essa è sfuggente, molteplice, tanto che ciascuno la può interpretare a modo suo. Anzi, l'uomo non conosce neppure se stesso, mentre crede di essere uno si accorgere di essere centomila, perché di volta in volta è quello che gli altri vogliono che sia.Questo dramma dell'uomo, che Pirandello esprime nelle sue opere attraverso una serie di situazioni paradossali, vengono da lui osservate con amara ironia e profonda pietà.