Nasce Pierangelo Bertoli: 5 novembre 1942
Cantautore schietto, diretto e combattivo, che non ammetteva compromessi con l'ipocrisia
