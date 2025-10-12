Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Viene inaugurata la statua del Cristo Redentore: 12 ottobre 1931

Viene inaugurata la statua del Cristo Redentore: 12 ottobre 1931

Nel 2002 si è provveduto a costruire 8 scale mobili e 3 elevatori panoramici

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Il 12 ottobre 1931 venne inaugurata la statua del Cristo Redentore dall'allora Presidente del Brasile Getulio Vargas. La statua è una delle sette meraviglie del mondo, simbolo della città di Rio de Janeiro e della nazione carioca. L'opera, alta 38 metri, domina dal monte Corcovado lo splendido panorama della baia di Rio.
La statua fu proposta dall'arcidiocesi di Rio nel 1921 e inizialmente si pensò ad una figura diversa, e cioè ad un Cristo che raccogliesse nelle mani un globo che rappresentasse il mondo.
Si optò poi per la versione del Cristo a braccia aperte, a rappresentare una sorta di benvenuto universale, valido sia sul piano religioso che turistico.

 

Visitare il Cristo Redentore fino a pochi anni fa significava salire 222 gradini, che lo dividevano dalla stazione della linea ferroviaria. Nel 2002 si è provveduto a costruire 8 scale mobili e 3 elevatori panoramici. La statua è stata più volte danneggiata da temporali; il caso più recente risale al 2014 quando un fulmine provocò il distacco di un dito della mano destra. Il Cristo Redentore di Rio è stato costruito in cemento armato, rivestito di pietra ollare, una roccia resistente e durevole scelta per la sua capacità di sopportare le intemperie. All'interno del basamento è presente una cappella ed è stata introdotta, nell'opera, un'antenna Radio per le trasmissioni televisive e radiofoniche.

 

Lo stile della statua è un'esempio di Art Dèco; il Cristo Redentore ha un volto sereno e braccia aperte in segno di accoglienza ed è un simbolo di pace, fede, speranza e dell'ospitalità del popolo brasiliano. Ai piedi della statua è stata posta posta una targa dalla comunità italiana (in occasione del 50° dalla nascita di Guglielmo Marconi) commemorare l'accensione dell'opera tramite un impulso radio da Pisa da parte della scienziato italiano il 12 ottobre 1931.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Giornata mondiale del sorriso: 6 ottobre

Giornata mondiale del sorriso: 6 ottobre

Giornata Internazionale del linguaggio del Pirata: 19 settembre

Giornata Internazionale del linguaggio del Pirata: 19 settembre

La Giornata Mondiale dei Sogni: 25 settembre

La Giornata Mondiale dei Sogni: 25 settembre

Francesco d'Assisi ricevette le Stimmate: 14 settembre 1224

Francesco d'Assisi ricevette le Stimmate: 14 settembre 1224

Articoli Recenti San Papa Giovanni XXIII: 11 ottobre

San Papa Giovanni XXIII: 11 ottobre

Premio Nobel per la Letteratura a Giosuè Carducci: 10 ottobre 1906

Premio Nobel per la Letteratura a Giosuè Carducci: 10 ottobre 1906

L'obelisco di Washington apre al pubblico: 9 ottobre 1888

L'obelisco di Washington apre al pubblico: 9 ottobre 1888

L'eroismo del caporale York: 8 ottobre 1918

L'eroismo del caporale York: 8 ottobre 1918