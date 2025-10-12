Viene inaugurata la statua del Cristo Redentore: 12 ottobre 1931

Il 12 ottobre 1931 venne inaugurata la statua del Cristo Redentore dall'allora Presidente del Brasile Getulio Vargas. La statua è una delle sette meraviglie del mondo, simbolo della città di Rio de Janeiro e della nazione carioca. L'opera, alta 38 metri, domina dal monte Corcovado lo splendido panorama della baia di Rio.

La statua fu proposta dall'arcidiocesi di Rio nel 1921 e inizialmente si pensò ad una figura diversa, e cioè ad un Cristo che raccogliesse nelle mani un globo che rappresentasse il mondo.

Si optò poi per la versione del Cristo a braccia aperte, a rappresentare una sorta di benvenuto universale, valido sia sul piano religioso che turistico.



Visitare il Cristo Redentore fino a pochi anni fa significava salire 222 gradini, che lo dividevano dalla stazione della linea ferroviaria. Nel 2002 si è provveduto a costruire 8 scale mobili e 3 elevatori panoramici. La statua è stata più volte danneggiata da temporali; il caso più recente risale al 2014 quando un fulmine provocò il distacco di un dito della mano destra. Il Cristo Redentore di Rio è stato costruito in cemento armato, rivestito di pietra ollare, una roccia resistente e durevole scelta per la sua capacità di sopportare le intemperie. All'interno del basamento è presente una cappella ed è stata introdotta, nell'opera, un'antenna Radio per le trasmissioni televisive e radiofoniche.

Lo stile della statua è un'esempio di Art Dèco; il Cristo Redentore ha un volto sereno e braccia aperte in segno di accoglienza ed è un simbolo di pace, fede, speranza e dell'ospitalità del popolo brasiliano. Ai piedi della statua è stata posta posta una targa dalla comunità italiana (in occasione del 50° dalla nascita di Guglielmo Marconi) commemorare l'accensione dell'opera tramite un impulso radio da Pisa da parte della scienziato italiano il 12 ottobre 1931.