La Notte degli Spiriti Animali: 27 ottobre

In Messico, si racconta che quando gli animali lasciano il nostro mondo, attraversano il 'ponte dell'arcobaleno' per andare in un posto di pace e tranquillità dove possono aspettare, fedelmente come solo loro sanno fare, i loro amici umani.

Il 27 ottobre si celebra la Notte degli Spiriti Animali, in cui si dice che il ponte dell'arcobaleno si apra, permettendo agli spiriti dei nostri animali di tornare per farci visita. Questa giornata pare che affondi le sue origini in una tradizione antichissima, quando gli indigeni credevano che gli animali proteggessero gli umani dai pericoli e fossero loro guida. Con i secoli, le tradizioni indigene entrarono in contatto con quelle introdotte dal Cattolicesimo e questa credenza si mescolò con le celebrazioni del 'Dia de Los Muertos'.

Il 27 ottobre si trasformò in un'occasione per ricordare e onorare anche i legami con il mondo animale.

La notte degli spiriti Animali non è solo dedicato agli animali domestici, ma a tutte le creature del mondo animale. I messicani dimostrano il loro rispetto nei confronti del nostro pianeta e di tutti gli esseri viventi.



Quando i canali tra mondo dei viventi e mondo dei morti si aprono, in Messico è una grande festa ed è una bella occasione per tutte le persone che vogliono mettersi in contatto e sentire ancora più forte la presenza dei propri defunti.Il 27 ottobre, i messicani preparano degli altari per gli animali simili a quelli che realizzano per le anime dei loro cari umani e per accogliere il loro arrivo. Gli altari vengono decorati con le loro foto o disegni, accanto viene messo un po' del loro cibo preferito e qualche gioco per farli divertire.