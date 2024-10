Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I puffi ottengono da subito un grande successo, che aumenta ulteriormente negli anni 80: 'Hanna e Barbera' riprendono l'intera serie trasformandola in un fenomeno su scala mondiale.Nel 2017, i simpatici nanetti, finiscono anche sul grande schermo con 'I puffi - Viaggio nella foresta segreta'.Grande Puffo è il capo dei puffi e si distingue dagli altri per i suoi abiti rossi e la folta barba bianca: tutti si rivolgono a lui per risolvere i problemi. Gargamella invece odia i puffi, che vuole catturare per mangiarli, trasformarli in oro puro o, come raccontato nel film, risucchiare la loro essenza di felicità per diventare un grande mago, ma fallisce sempre nei suoi intenti.Grande Puffo è un mago abile per preparare incantesimi, più bravo di Gargamella, per cui è lui a salvare ' i suoi piccoli puffi' dalle grinfie dello stregone.