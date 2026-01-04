Corrado conduce la prima Corrida: 4 gennaio 1968

Il 4 gennaio 1968 Corrado Mantoni condusse per la prima volta il programma radiofonico 'La Corrida', in onda sul 2° programma di Radio Rai. Corrado e il fratello Riccardo furono rispettivamente conduttore e regista di tutte le edizioni, mentre Roberto Pregadio fu presente come direttore d'orchestra. La storica sigla iniziale è gli stacchetti di entrata e uscita dei concorrenti vennero composti da Piero Umiliani.

Dal 1986 al 1997 il talent show fu riproposto, alla televisione, sempre condotto da Corrado. Dal 2002 il programma è andato in onda, con pause, e condotto da Gerry Scotti, Flavio Insinna, Carlo Conti e ultimamente da Amadeus.

'La Corrida' è simile ad una classica festa popolare, in cui i concorrenti (dilettanti allo sbaraglio) si esibiscono con canzoni, balli, poesie e spettacoli fantasiosi. Le esibizioni vengono giudicate unicamente dal pubblico in studio: se l'esibizione piace i concorrenti ricevono applausi, se l'esibizione non piace il pubblico può fischiare, urlare, battere mestoli di legno su pentole e produrre altri rumori con vari oggetti.

Le versioni de 'La Corrida' hanno sempre ricevuto alti ascolti, grazie sia alle esibizioni dei suoi concorrenti, ma anche alla capacità ironica e autoironica del suo storico conduttore Corrado e dei siparietti comici con il direttore d'orchestra Roberto Pregadio.