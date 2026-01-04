Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Corrado conduce la prima Corrida: 4 gennaio 1968

Corrado conduce la prima Corrida: 4 gennaio 1968

Dal 1986 al 1997 il talent show fu riproposto, alla televisione, sempre condotto da Corrado

1 minuto di lettura

Il 4 gennaio 1968 Corrado Mantoni condusse per la prima volta il programma radiofonico 'La Corrida', in onda sul 2° programma di Radio Rai. Corrado e il fratello Riccardo furono rispettivamente conduttore e regista di tutte le edizioni, mentre Roberto Pregadio fu presente come direttore d'orchestra.  La storica sigla iniziale è gli stacchetti di entrata e uscita dei concorrenti vennero composti da Piero Umiliani.

Dal 1986 al 1997 il talent show fu riproposto, alla televisione, sempre condotto da Corrado. Dal 2002 il programma è andato in onda, con pause, e condotto da Gerry Scotti, Flavio Insinna, Carlo Conti e ultimamente da Amadeus.

'La Corrida' è simile ad una classica festa popolare, in cui i concorrenti (dilettanti allo sbaraglio) si esibiscono con canzoni, balli, poesie e spettacoli fantasiosi. Le esibizioni vengono giudicate unicamente dal pubblico in studio: se l'esibizione piace i concorrenti ricevono applausi, se l'esibizione non piace il pubblico può fischiare, urlare, battere mestoli di legno su pentole e produrre altri rumori con vari oggetti.

Le versioni de 'La Corrida' hanno sempre ricevuto alti ascolti, grazie sia alle esibizioni dei suoi concorrenti, ma anche alla capacità ironica e autoironica del suo storico conduttore Corrado e dei siparietti comici con il direttore d'orchestra Roberto Pregadio.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre

Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre

I doni di Santa Lucia: 13 dicembre

I doni di Santa Lucia: 13 dicembre

Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953

Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

Articoli Recenti L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925

L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925

Viene lanciata la sonda sovietica Luna 1: 2 gennaio 1959

Viene lanciata la sonda sovietica Luna 1: 2 gennaio 1959

Giornata Mondiale della Pace: primo gennaio

Giornata Mondiale della Pace: primo gennaio

La notte di San Silvestro: 31 dicembre

La notte di San Silvestro: 31 dicembre