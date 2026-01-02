Viene lanciata la sonda sovietica Luna 1: 2 gennaio 1959

Il 2 gennaio 1959 viene lanciata la sonda sovietica Luna 1, la prima ad abbandonare l'orbita terrestre segnando l'inizio dell'esplorazione spaziale. La sonda è stata una pietra miliare nell'esplorazione spaziale, dimostrando la capacità di inviare oggetti oltre l'orbita terrestre e aprendo la strada a future missioni lunari e interplanetarie.

Luna 1 non riuscì a impattare la Luna, ma divenne il primo oggetto ad entrare in orbita eliocentrico. Luna 1 era di forma sferica e 5 antenne si estendevano da un emisfero.

La sonda Sovietica segnò diversi primati: è stata la prima a raggiungere l'orbita solare e diventò la prima sonda a orbitare attorno al sole. Studiò i raggi cosmici, il vento solare, i campi magnetici, segnando che la luna non aveva un campo magnetico significativo.

Il 3 gennaio 1959 Luna 1 si separò dal suo vettore e, a 113.000 km dalla Luna, una grande nube di gas sodio fu rilasciata dalla sonda spaziale.

Questa scia di gas arancione, visibile dall'Oceano Indiano, permise agli astronomi di seguire la sonda e servì anche come esperimento sul comportamento del gas nello spazio.

Dopo il successo della missione Luna 1, il primo ministro sovietico Kruscev fece un esaltante discorso: 'Il lavoro del razzo cosmico sovietico Luna 1 dimostra che noi siamo i primi al mondo a tracciare un sentiero dalla Terra alla Luna. Il popolo dell'Urss ha realizzato una impresa gigantesca edificando il socialismo e creando uno stato potente'.