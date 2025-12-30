Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

Non è possibile prevedere ogni singola variabile del futuro, ma pianificare dà la possibilità di agire con maggiore sicurezza verso nuovi obiettivi

1 minuto di lettura

La Giornata Mondiale della Pianificazione viene celebrata ogni anno il 30 dicembre, questa giornata mira a sottolineare l'importanza di metodi e strumenti per pianificare efficacemente nelle aziende, nelle istituzioni e nella vita quotidiana. Mentre ci si avvicina rapidamente alla conclusione di un altro anno, l'importanza di fare un bilancio e guardare al futuro si rende necessaria.

Non è possibile prevedere ogni singola variabile del futuro, ma pianificare dà la possibilità di agire con maggiore sicurezza verso nuovi obiettivi.

Non si tratta solo di pensare a una serie di attività da compiere, ma la pianificazione è anche una opportunità per riflettere su come migliorare la vita e avvicinare ciascuno ai propri sogni più belli.

Le aspirazioni non devono essere noiose e vaghe, ma devono essere piacevoli e facili da mantenere. I propositi per il futuro devono aspirare ai piccoli piaceri della vita: ad esempio giri in bicicletta , mangiare un gelato, leggere un libro e prendersi alcuni minuti al giorno per annotare gli avvenimenti piacevoli che capitano.

Un impegno generoso potrebbe essere quello del riordino, rimuovendo il disordine dalla casa si possono contemporaneamente fornire risorse a qualcuno che potrebbe farne uso. 

E' possibile anche proporsi di dedicare più tempo alla famiglia. La storia famigliare facilita l'autostima, anche annotando il proprio albero famigliare, sistemando vecchie fotografie e ricordando, ciò che è possibile, sui propri antenati.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre

Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre

I doni di Santa Lucia: 13 dicembre

I doni di Santa Lucia: 13 dicembre

Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953

Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953

Esce Thriller di Michael Jackson: 30 novembre 1982

Esce Thriller di Michael Jackson: 30 novembre 1982

Articoli Recenti Muore Ermanno Gorrieri: 29 dicembre 2004

Muore Ermanno Gorrieri: 29 dicembre 2004

I fratelli Lumière organizzarono la prima proiezione cinematografica: 28 dicembre 1895

I fratelli Lumière organizzarono la prima proiezione cinematografica: 28 dicembre 1895

Esce il primo periodico a fumetti, il Corriere dei Piccoli: 27 dicembre 1908

Esce il primo periodico a fumetti, il Corriere dei Piccoli: 27 dicembre 1908

Santo Stefano, primo martire del cristianesimo: 26 dicembre

Santo Stefano, primo martire del cristianesimo: 26 dicembre