Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

La Giornata Mondiale della Pianificazione viene celebrata ogni anno il 30 dicembre, questa giornata mira a sottolineare l'importanza di metodi e strumenti per pianificare efficacemente nelle aziende, nelle istituzioni e nella vita quotidiana. Mentre ci si avvicina rapidamente alla conclusione di un altro anno, l'importanza di fare un bilancio e guardare al futuro si rende necessaria.

Non è possibile prevedere ogni singola variabile del futuro, ma pianificare dà la possibilità di agire con maggiore sicurezza verso nuovi obiettivi.

Non si tratta solo di pensare a una serie di attività da compiere, ma la pianificazione è anche una opportunità per riflettere su come migliorare la vita e avvicinare ciascuno ai propri sogni più belli.

Le aspirazioni non devono essere noiose e vaghe, ma devono essere piacevoli e facili da mantenere. I propositi per il futuro devono aspirare ai piccoli piaceri della vita: ad esempio giri in bicicletta , mangiare un gelato, leggere un libro e prendersi alcuni minuti al giorno per annotare gli avvenimenti piacevoli che capitano.

Un impegno generoso potrebbe essere quello del riordino, rimuovendo il disordine dalla casa si possono contemporaneamente fornire risorse a qualcuno che potrebbe farne uso.

E' possibile anche proporsi di dedicare più tempo alla famiglia. La storia famigliare facilita l'autostima, anche annotando il proprio albero famigliare, sistemando vecchie fotografie e ricordando, ciò che è possibile, sui propri antenati.