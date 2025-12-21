Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre

Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre

Il metodo di meditazione cristiana è quello di utilizzare pensiero, immaginazione, emozioni e desiderio per meditare sulla vita di Gesù e le opere di Dio

2 minuti di lettura

Le Nazioni Unite hanno recentemente proclamato il 21 dicembre Giornata Mondiale della Meditazione, il giorno è dedicato alla promozione della pace per l'individuo e la comunità.

La meditazione migliora la concentrazione e dona un senso di calma e di abbandono. La meditazione cristiana, in particolare è una preghiera interiore prolungata che coinvolge mente e cuore per incontrare Dio.

Riflettendo sulla Parola (Lectio Divina) i misteri della vita di Cristo e la volontà divina ci si avvicina all'obiettivo di conformarsi a Gesù e crescere nell'amore a Lui e al prossimo. La meditazione così intesa non è per svuotare la mente, ma per riempirla di Dio, approfondire la Fede e rinnovare l'unione con Cristo. Il metodo di meditazione cristiana è quello di utilizzare pensiero, immaginazione, emozioni e desiderio per meditare sulla vita di Gesù e le opere di Dio, in passi della Bibbia. La presenza divina prevede il credere che Dio dimora nell'individuo e vuole una relazione personale, rendendo presente, ogni momento della vita, Gesù.


A differenza delle tradizioni orientali, la Chiesa sottolinea che la meditazione Cristiana è centrata su Cristo, non sul vuoto o energie cosmiche. Un modo pratico per praticate la Meditazione Cristiana è quello di concentrarsi su un passo del Vangelo e chiedersi cosa dice quella frase al cuore e come applicarla. Indispensabile è creare uno spazio di silenzio interiore per ascoltare Dio e purificare il cuore, uscendo dalla nostra volontà per abbracciare quella divina.

Esempio esemplare di questa meditazione è Maria che meditava eventi, della sua vita con suo Figlio, nella propria interiorità.  Anche Gesù stesso si ritirava a pregare nel segreto, in presenza di Dio Padre.

Foto Chiesa Milano

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Addio a Freddie Mercury, voce immortale dei Queen: 24 novembre 1991

Addio a Freddie Mercury, voce immortale dei Queen: 24 novembre 1991

L’Irpinia sprofonda sotto il sisma: 23 novembre 1980

L’Irpinia sprofonda sotto il sisma: 23 novembre 1980

I doni di Santa Lucia: 13 dicembre

I doni di Santa Lucia: 13 dicembre

Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953

Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953

Articoli Recenti Primo intervento di Medici senza frontiere: 20 dicembre 1972

Primo intervento di Medici senza frontiere: 20 dicembre 1972

La Spagna adotta la sua attuale bandiera: 19 dicembre 1981

La Spagna adotta la sua attuale bandiera: 19 dicembre 1981

L'Orca marina: almanacco 18 dicembre 2013

L'Orca marina: almanacco 18 dicembre 2013

Hanno inizio i Saturnali della Roma antica: 17 dicembre 497 a.C.

Hanno inizio i Saturnali della Roma antica: 17 dicembre 497 a.C.