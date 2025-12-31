Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La notte di San Silvestro: 31 dicembre

La notte di San Silvestro: 31 dicembre

Festa simbolo di speranza, rinnovamento, unità e un momento speciale per riflettere sul passato e guardare al futuro con ottimismo

2 minuti di lettura

Il 31 dicembre segna la fine dell'anno vecchio e l'inizio di quello nuovo, dedicato a San Silvestro, 33° Papa. Silvestro fu una delle figure più importanti per lo sviluppo del Cattolicesimo, poiché a Lui vennero attribuiti successi come il Consiglio Ecumenico di Nicea e la conversione di Costantino il Grande.

San Silvestro è considerato il traghettatore, colui che guida e trasporta le persone, verso il Nuovo Anno.

È tradizione in Italia allestire il cosiddetto 'Cenone di Capodanno', un abbondante pasto il cui piatto tradizionalmente caratteristico è lo zampone con le lenticchie. Le lenticchie, con la loro forma simile a piccole monete, sono simbolo di ricchezza e abbondanza.


In genere si usa restare svegli fino a mezzanotte e oltre, per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

Solitamente si trascorre la serata in famiglia o con gli amici in piazza (dove si organizzano concerti). Generalmente, a partire da 10 secondi prima della mezzanotte, si usa fare il conto alla rovescia fino ad arrivare a zero, augurando poi il buon anno nuovo brindando con spumante o accendendo fuochi d'artificio.

È anche tradizione donarsi un bacio a mezzanotte che simboleggia amore e affetto per l'anno nuovo: si crede che porti fortuna nelle relazioni sentimentali. Ogni regione italiana possiede comunque tradizioni diverse, per esempio, si gioca a tombola o altri giochi per intrattenersi fino allo scoccare del nuovo anno.

In molte culture, il rosso è considerato un colore di buon auspicio. Indossare qualcosa di rosso a Capodanno è una pratica comune in Italia, dove si crede che porti fortuna e prosperità.

Il Capodanno è diventata una festa simbolo di speranza, rinnovamento, unità e un momento speciale per riflettere sul passato e guardare al futuro con ottimismo.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena saluta il 2026 con Galileo, il grande circo aereo di Capodanno

Modena saluta il 2026 con Galileo, il grande circo aereo di Capodanno

Lo scorso capodanno: gli auguri del sindaco e mezz'ora di botti in tutta la città

Lo scorso capodanno: gli auguri del sindaco e mezz'ora di botti in tutta la città

Capodanno: Mirandola lo festeggia in piazza

Capodanno: Mirandola lo festeggia in piazza

Capodanno a Carpi, dal Comune 77mila a Imarts: ecco gli eventi

Capodanno a Carpi, dal Comune 77mila a Imarts: ecco gli eventi

Capodanno a Modena con circo aereo, al Comune costa 144mila euro

Capodanno a Modena con circo aereo, al Comune costa 144mila euro

Galileo: lo spettacolo scelto per il Capodanno in piazza a Modena

Galileo: lo spettacolo scelto per il Capodanno in piazza a Modena

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre

Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre

I doni di Santa Lucia: 13 dicembre

I doni di Santa Lucia: 13 dicembre

Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953

Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953

Attacco a Pearl Harbor: 7 dicembre 1941

Attacco a Pearl Harbor: 7 dicembre 1941

Articoli Recenti Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

Muore Ermanno Gorrieri: 29 dicembre 2004

Muore Ermanno Gorrieri: 29 dicembre 2004

I fratelli Lumière organizzarono la prima proiezione cinematografica: 28 dicembre 1895

I fratelli Lumière organizzarono la prima proiezione cinematografica: 28 dicembre 1895

Esce il primo periodico a fumetti, il Corriere dei Piccoli: 27 dicembre 1908

Esce il primo periodico a fumetti, il Corriere dei Piccoli: 27 dicembre 1908