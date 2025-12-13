Nel Nord d'Italia è Santa Lucia a portare doni ai bambini, arriva di notte con un asinello, lasciando i regali, dopo essersi accertata del comportamento corretto tenuto dai fanciulli.Il 13 dicembre è una festa che anticipa il Natale, una tradizione di origine contadine, che si tramanda, in particolare nelle province di Cremona, Bergamo, Brescia, Lodi e Mantova. Un tempo il solstizio d'inverno cadeva proprio il 13 dicembre in tale circostanza nelle campagne era uso una specie di condivisione: chi aveva avuto raccolti più abbondanti ne donava una parte ai meno fortunati.
I doni di Santa Lucia: 13 dicembre
Nel Nord d'Italia è Santa Lucia a portare doni ai bambini, arriva di notte con un asinello, lasciando doni e regali
Nel Nord d'Italia è Santa Lucia a portare doni ai bambini, arriva di notte con un asinello, lasciando i regali, dopo essersi accertata del comportamento corretto tenuto dai fanciulli.Il 13 dicembre è una festa che anticipa il Natale, una tradizione di origine contadine, che si tramanda, in particolare nelle province di Cremona, Bergamo, Brescia, Lodi e Mantova. Un tempo il solstizio d'inverno cadeva proprio il 13 dicembre in tale circostanza nelle campagne era uso una specie di condivisione: chi aveva avuto raccolti più abbondanti ne donava una parte ai meno fortunati.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Addio a Freddie Mercury, voce immortale dei Queen: 24 novembre 1991
Giornata Mondiale del ricordo delle vittime della strada: 16 novembre
L’Irpinia sprofonda sotto il sisma: 23 novembre 1980
Giornata Mondiale della Gentilezza: 13 novembreArticoli Recenti
Nasce Susanna Tamaro, 12 dicembre 1957
Giornata internazionale della Montagna: 11 dicembre
Muore Augusto Pinochet: 10 dicembre 2006
Giornata Internazionale contro la corruzione: 9 dicembre