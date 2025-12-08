Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953

Il dogma dell'Immacolata Concezione è stato proclamato da Papa Pio IX (nella foto) l'8 dicembre 1853 con la bolla Ineffabilis Deus, il quale afferma che la Vergine Maria fu preservata dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. L'8 dicembre si tratta di una delle più importanti feste mariane del calendario liturgico della Chiesa Cattolica.

Ogni essere umano nasce con il peccato originale, la Chiesa Cattolica crede che solo la Madre di Cristo non ne fu soggetta, poiché Dio volle che la Vergine dovesse essere il grembo puro e senza peccato per accogliere in modo degno e perfetto il Figlio divino incarnato.

Nella devozione cattolica l'Immacolata è collegata con le apparizioni di Lourdes (1858): nelle apparizioni infatti, la Vergine Maria, dichiarò di essere l'Immacolata Concezione ai piccoli veggenti.

Il dogma di Pio IX, in modo ancora più esteso, insegna che la Vergine non solo fu concepita senza il peccato di Adamo ed Eva, ma anche che ella rimase per tutta la vita priva di qualsiasi macchia di peccato, anche veniale: Maria quindi partecipa alla Vittoria di Cristo sul peccato. A seguito della proclamazione del dogma, diverse congregazioni religiose hanno sottolineato fin dal loro nome una particolare devozione a Maria ricordata con il titolo di Immacolata.

L'8 dicembre è considerato il punto di partenza spirituale per la nascita di Gesù Bambino che si celebra il 25 dicembre. Tradizionalmente proprio il giorno dell'Immacolata segna l'inizio dei preparativi per il Natale, inclusi la realizzazione del presepe e l'allestimento dell'albero: è un momento di riflessione che introduce l'Avvento.

Anche i nomi propri Immacolata e Concetta sottolineano la devozione a Maria priva di ogni peccato.