I fratelli Lumière organizzarono la prima proiezione cinematografica: 28 dicembre 1895

I due fratelli Auguste e Louis sono stati due imprenditori cineasti e produttori francesi ricordati tra i pionieri della storia del cinema

Il 28 dicembre 1895 i fratelli I due fratelli Auguste e Louis Lumière organizzarono, a Parigi, la prima proiezione cinematografica pubblica a pagamento, sancendo così la nascita del cinema.

I due fratelli Auguste e Louis sono stati due imprenditori cineasti e produttori francesi ricordati tra i pionieri della storia del cinema. Nel 1881, Louis, migliorò la lastra fotografica e brevettò 'L'Etiquette Bleu' una lastra in grado di catturare un'immagine con un'esposizione di soli 60 secondi.

Questa invenzione permise ai due fratelli di dedicarsi allo studio della cinematografia. Nel 1895 brevettarono il cinematographe Lumière, una macchina da presa che poteva venire usata anche come proiettore. Con il cinematografo, di Auguste e Louis, si può iniziare pertanto a parlare di cinema vero e proprio: ossia la proiezione di fotografie, scattate in rapida successione in modo da dare l'illusione di movimento.

Con questa nuova invenzione i Lumière registrarono dieci film che il 28 dicembre 1895 proiettarono di fronte a un pubblico pagante, al 'Salon Indien du Grand' di Parigi. Per convenzione storica si fece coincidere questa data con la nascita del cinema e il primo film a farne parte fu 'L'uscita dalle officine Lumière'. Dopo molti successi, Auguste e Louis, abbandonarono il cinema e iniziarono a dedicarsi allo studio della fotografia a colori. Le loro ricerche culminarono il 17 dicembre 1903 quando brevettarono una lastra in grado di scattare fotografie a colori.

