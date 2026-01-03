Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925

L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925

Nel giro di 2 anni ebbe luogo il mutamento conseguente dell'ordinamento giuridico, mediante quelle che poi furono denominate leggi fascistissime

1 minuto di lettura

Il 3 gennaio 1925 Benito Mussolini pronunciò il suo famoso discorso alla Camera, assumendosi la responsabilità politica del delitto Matteotti e aprendo la strada alla dittatura fascista.

Alla spavalda oratoria di Mussolini alla Camera non seguì una replica dell'opposizione: gli oppositori non erano in aula ,ma erano sparsi per i corridoi. Dopo l'intervento di Mussolini, del 3 gennaio, Luigi Federzoni, Ministro dell'interno, inviò una circolare ai prefetti, che disponeva drastiche limitazioni alla libertà di stampa e la chiusura dei circoli dei partiti di opposizione in tutto il Paese.

Nell'arco di una settimana il Ministro dell'interno poté illustrare, in Sede di Consiglio dei Ministri, i risultati ottenuti con i provvedimenti. 

Centinaia di persone furono arrestate e associazioni degli oppositori chiuse usando qualsiasi pretesto. Il discorso di Mussolini costituì quindi un atto di forza, con cui convenzionalmente si fa iniziare la fase dittatoriale del fascismo.

Nel giro di 2 anni ebbe luogo il mutamento conseguente dell'ordinamento giuridico, mediante quelle che poi furono denominate leggi fascistissime.

Il famoso discorso portò poi anche alla graduale delegittimazione e annullamento delle funzioni democratiche del Parlamento.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre

Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre

I doni di Santa Lucia: 13 dicembre

I doni di Santa Lucia: 13 dicembre

Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953

Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

Articoli Recenti Viene lanciata la sonda sovietica Luna 1: 2 gennaio 1959

Viene lanciata la sonda sovietica Luna 1: 2 gennaio 1959

Giornata Mondiale della Pace: primo gennaio

Giornata Mondiale della Pace: primo gennaio

La notte di San Silvestro: 31 dicembre

La notte di San Silvestro: 31 dicembre

Muore Ermanno Gorrieri: 29 dicembre 2004

Muore Ermanno Gorrieri: 29 dicembre 2004