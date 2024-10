Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questa forma d'arte e di intrattenimento affascina i grandi come i bambini. Il cinema d'animazione è un potente mezzo espressivo capace di affrontare temi delicati in modo ironico, non pone limiti alla fantasia ed è uno strumento di forte impatto emotivo. Molti animatori hanno raccontato storie come il tema delle diversità, del disagio e dell'esclusione sociale.I film d'animazione aprono spesso spesso orizzonti di lettura al delicato rapporto individuo-collettività.L'animazione invece di registrare il movimento lo crea: è un modo per animare, attraverso i disegni, non solo esseri viventi ma anche oggetti di qualsiasi tipo.L'animazione è perciò una tecnica che crea immagini attraverso una particolare modalità di ripresa che permette di registrare, un fotogramma alla volta in rapida successione, temporale.Dal primo lungometraggio di Walt Disney (Biancaneve e i sette nani 1937) che richiese tre anni di lavoro per l'esecuzione di milioni di disegni, si è oggi arrivati all'utilizzo alla computer grafica che ha contribuito a rendere più spettacolare il mondo dei cartoon.