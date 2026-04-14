Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Prima esposizione universale del Novecento a Parigi: 14 aprile 1900

Prima esposizione universale del Novecento a Parigi: 14 aprile 1900

Nel pieno della seconda rivoluzione industriale, la Francia confermava il laboratorio ideale per i nuovi ritrovati della tecnologia

1 minuto di lettura

Attraverso una panoramica delle principali invenzioni tecnologiche e istanze artistiche, il 14 aprile 1900, viene allestita la prima esposizione universale del Novecento a Parigi.

Nel pieno della seconda rivoluzione industriale, la Francia confermava il laboratorio ideale per i nuovi ritrovati della tecnologia e per tutte le espressioni dell'ingegno.

Prova ne è il fatto che di dodici 'esposizioni universali' quattro si erano tenute a Parigi, mentre alla rivale Londra ne erano toccate due soltanto. L'esposizione Universale ebbe molto successo sia per la quantità e la qualità del patrimonio esposto, sia per il livello di modernità. 

Dentro le aree espositive si poterono ammirare brevetti di portata tecnologica epocale tra i quali il motore diesel che solo trent'anni più tardi trovò applicazione nel settore automobilistico. Il maggiore riconoscimento venne assegnato alla prima scala mobile commerciale. Non meno clamore suscitarono due invenzioni legate alla comunicazione e all'intrattenimento.

Da un lato il cinematographe dei fratelli Lumiere con il quale vennero proiettati alcuni cortometraggi. Dall'altro lato il Telegraphone, un registratore magnetico il cui funzionamento fu dimostrato registrando la voce dell'imperatore Giuseppe d'Austria.

Nel settore dell'arredo e delle decorazioni si affacciò il nuovo gusto dell'Art Nouveau, con mobili moderni arazzi e oggetti d'arte. Tra i manufatti artistici riscossero enorme successo piccole bambole di legno secondo la tradizione russa: fu l'esordio delle Matryoshka e da quel momento cominciarono ad essere prodotte in larga scala ed esportare in tutto il mondo.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli più Letti Giornata internazionale dei rom, sinti e camminanti: 8 aprile

Giornata internazionale dei rom, sinti e camminanti: 8 aprile

Nasce Giovanni Trapattoni: 17 marzo 1939

Nasce Giovanni Trapattoni: 17 marzo 1939

L'Eccidio di Piazza Grande: 7 aprile 1920

L'Eccidio di Piazza Grande: 7 aprile 1920

Giornata mondiale del Teatro: 27 marzo

Giornata mondiale del Teatro: 27 marzo

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli Recenti Giornata internazionale del Bacio, 13 aprile

Giornata internazionale del Bacio, 13 aprile

Giornata Internazionale dei viaggi dell'uomo nello spazio: 12 aprile

Giornata Internazionale dei viaggi dell'uomo nello spazio: 12 aprile

Muore Primo Levi: 11 aprile 1987

Muore Primo Levi: 11 aprile 1987

Viene pubblicato il Grande Gatsby: 10 aprile 1925

Viene pubblicato il Grande Gatsby: 10 aprile 1925